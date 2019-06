Un modelo posible

El modelo de Comunidad Terapéutica para drogadependientes en nuestro país, en los últimos diez años, ha tenido una resistencia y desconocimiento que ha ido en aumento hasta niveles de cuestionamientos y rechazos que llegaron a manifestarse en las resoluciones que se desprenden de la ley de Salud Mental, donde las adicciones quedan atrapadas en medio de los abordajes generales de salud mental. Se trata de posiciones rígidas desde sectores políticos y de la salud pública que tienen intereses diversos y no se permiten debatir profundamente el modelo de Comunidad Terapéutica, su metodología y sus resultados en los últimos 40 años. Hablo de un dispositivo solidario, con equipos multidisciplinarios, pensando la reinserción social desde el inicio del programa, privilegiando la individualidad en un contexto comunitario responsable y armonioso. Se cuestiona el modelo, estigmatizándolo, por el rol siempre destacado de operadores que han superado su problemática y son imprescindibles en la dinámica de trabajo, en vulnerar "supuestamente" los derechos humanos de los asistidos, cuestionando que participen en la laborterapia y la organización de la casa, tarea básica y saludable para recuperar la autoestima y autonomía perdida. Pero se jactan, algunos sectores conservadores, de seguir defendiendo clínicas psiquiátricas, que sólo son depósitos pasajeros de almas caídas en desgracia, que como conejitos de indias son los experimentos para nuevas medicinas de laboratorios y sus negociados. O como plantea la nueva resolución 715/19 y su anexo, pensar que los hospitales públicos puedan brindar una respuesta adecuada a esta problemática, cuando sabemos que eso es una utopía en un país ilusorio. En nuestro país pareciera ser que algunas cuestiones básicas, como tener un programa nacional en adicciones sostenido en el tiempo, que contemple los diversos dispositivos existentes, públicos y privados, que existan las habilitaciones acordes, el reconocimiento necesario al camino recorrido y el apoyo político y económico elemental, fueran metas inalcanzables, pues se repiten a lo largo de los años las mismas necedades y vicios pasados.

DNI 22.592.075

Eso se llama hipocresía

No hace falta que lo relate nadie porque lo vemos habitualmente. Cada manifestación de mujeres de pañuelos verdes produce oleadas de violencia, agravios a los que no piensan como ellas, discriminación, insultos masivos, pintadas con agresiones, y mejor no pensar qué pasaría si una joven con un pañuelo celeste se encontrase con un grupo de estas manifestantes. Tanto es así que han perdido imagen ante la sociedad, que ahora en su mayoría las mira con rechazo. Por eso resulta sugestivo que una joven ahora se presente como víctima y también presente como víctimas a las mujeres de pañuelos verdes, porque relata que otra mujer la agredió tirándole del pelo porque portaba uno de esos pañuelos (La Capital, 10-6-19). Manifestantes cuya principal bandera ideológica es que se permita eliminar a personas por nacer, mal pueden ponerse en papel de víctimas por un incidente menor. Eso tiene un nombre. Se llama hipocresía.

Roque Sanguinetti

Rector filólogo en colegio de Rosario

Eduardo de la Barra (Santiago, Chile 1839 -Valparaíso 1900), excelso poeta por sus obras "Poesías" y "Rimas Chilenas", se lo ubica en la línea del romanticismo, aún cuando fue prologuista de "Azul", de Rubén Darío, portal del modernismo. En realidad fue más que un brillante poeta, fue un eximio filólogo de la lengua castellana, miembro corresponsal de la Real Academia Española en Chile. Creador de muchas instituciones culturales, fue por años rector del emblemático Liceo de Valparaíso, que actualmente lleva su nombre. Sin embargo, llegó a la ciudad a causa de su activa participación política ultraliberal, masón grado 33 y polemista, enfrentando al conservadorismo, incluido el clero, que lo obligaron al exilio. En 1892 estuvo en Rosario como rector del histórico Colegio Nacional donde dejó su impronta como rector, profesor, filólogo y polemista. De él, Juan Alvarez en su historia de Rosario nos dice: "…enseñaba a los jóvenes a gustar las armonías del metro y de la rima…". Dictó charlas, editó folletos de filología y polemizó sobre gramática con el maestro español Aliau y otro español nacionalizado, Daniel Infante, y desde aquí, tras Los Andes, mantuvo fuerte polémica con dos lingüistas alemanes que habían sido contratados para enseñar en el Instituto Pedagógico de Chile. Bien dijo de él un biógrafo : "…Colgó su lira, y su pluma se convirtió en espada formidable de la polémica...". Algunas de sus obras se ubican en bibliotecas locales.

DNI 6.019.204