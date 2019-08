Un médico querido por todos

El pasado 21 de julio se cumplió una década del deceso de Fernando Cicchitti, un médico especial que dejó huella en la ciudad de Roldán y en una sociedad que todavía lo extraña. Sin discriminar, atendía a cada persona por igual y era solidario. Todo el pueblo lo despidió cuando su fallecimiento dejó un profundo vacío. Durante 45 años había sido una eminencia, forjando una carrera intachable. Atendió a varias generaciones, se ganó el respeto de cada ciudadano y era admirado incluso por aquellos que no eran sus pacientes. Sin distinción entre la medicina pública y privada, ni discriminación por condición económica o religión, atendió a todos por igual. Desde cuando se asentó en la localidad, allá por la década del 50, hasta su retiro profesional en 2003, su filantropía alcanzó a todos los estamentos sociales. Llegó a aportar de su propio bolsillo para la compra de medicamentos. Se lo podía encontrar fácilmente en su consultorio, aunque también llegaba a los hogares, incluso cuando hace más de 40 años la única forma de transitar era manejando con cuidado por las calles de barro o en sulky. El acierto en sus diagnósticos era un sello. Llegaron a apodarlo "El Brujo" por su capacidad de aseverar lo que sobrellevaba el paciente con sólo examinarlo. "La clave está en sentir como propio aquello que sufre el paciente", aducía el doctor. En Roldán llegó a realizar casi un millar de partos, en oportunidades sin la infraestructura adecuada hace más de cuatro décadas. Cicchitti dirigió el Hospital Rural N° 61, y alternaba su trabajo con la Clínica Imar, una institución que abrió en sociedad con otros doctores y que aún sigue funcionando. Por si fuera poco, fue médico ad honorem de policía y de los gremios metalúrgico y ferroviario. Ayudó también a las escuelas e instituciones, al punto que la Asociación de Bomberos Voluntarios decidió nombrar "Escuela Fernando Cicchitti" a su centro de formación. La sociedad no escatimó en mostrarle su cariño. Ya sea con un brindis en su casa cuando anunció su retiro, o un almuerzo homenaje en 2004 al que asistió una multitud de personas. Días antes, había sido nombrado ciudadano ilustre de la ciudad. Hace diez años falleció a causa de una neumonía. La palabra de Ruth, su esposa, lo describe: "Dios le dio una sapiencia especial. Era querido por todos".

Sobre el fideicomiso en Newell's Old Boys

Como integrante de "ADN Leproso" quiero hacer saber la opinión del suscripto y de la agrupación a la que pertenezco en cuanto al tenor de las declaraciones vertidas en este matutino, publicadas en fecha 9 de agosto, por el doctor Luis Facciano en lo que respecta al fideicomiso de Newell's Old Boys. Es dable advertir que dicho letrado, y otrora candidato, no expresa íntegramente la verdad de lo acontecido en el desarrollo y conclusión del instrumento jurídico. No existe garantía judicial de retención por parte del juez Bellizia, lo que torna inaceptable y riesgosa la devolución. La finalidad del fideicomiso se encuentra perdida, no tiene más sentido ni norte dado que se ha cerrado el libro de pases y los fondos que se consigan sólo podrán en su caso satisfacer los compromisos asumidos por los refuerzos e incorporaciones contratadas. Disentimos absolutamente con el doctor Facciano, quien ahora aparece luego un largo letargo. El fideicomiso tal como está planteado no es positivo, e incluso de no reunir fondos importantes supondrá una pesada carga al club al tener que erogar mensualmente la suma de 25.000 pesos al BMR Mandatos SA como fiduciario del mismo.

Cumplir o no cumplir da lo mismo

Los reclamos por mal funcionamiento y falta de servicio de Telecom/Arnet comenzaron en agosto de 2018. Tengo cinco números de reclamos y con cada uno, promesas de envío de un técnico, pactando citas que nunca cumplían y facturas que siempre llegaban. Enero 2019, di de baja la línea y averigüé en Enacom qué hacer. Me informaron que siendo Telecom/Arnet único proveedor en la zona, los pasos a seguir eran pedir una línea nueva (la empresa contaba con un plazo de 20 días para la instalación). El 14 de febrero de 2019 quedó hecho el pedido de línea y servicio de internet, poniendo ellos el 20/02 como fecha de instalación. Llegó ese día pero no llegó personal técnico y tampoco un llamado de cancelación, por lo cual reclamé y me respondieron que "la caja y los conectores externos al domicilio están en mal estado", y la nueva demora para cambiarlos era de 30 días. Pasado ese plazo, sin novedades. Nuevo reclamo; la respuesta fue que "no disponen de nueva línea" y van a demorar otros 30 días. Enacom informó que Telecom tenía ahora 60 días para resolver e instalar la línea. El reclamo en Defensoría del Pueblo tiene fecha 04/04/2019, expediente 19/4312 con número de actuación 9559/19. También fui a Defensa del Consumidor, donde desalentaron el reclamo porque, según el empleado que atendió, "si Enacom no logró que Telecom cumpliera, nosotros menos". El 24/07/2019 llamé una vez más a Telecom y quedaron para el 08/08/2019 como nueva cita para instalar, por fin, la línea. "Quédese tranquilo que esta vez su reclamo queda bien asentado y pasarán en el horario acordado", dijeron. Y enviaron mail recordando día y horario para que un mayor de edad estuviera en el domicilio. Pero el siguiente día hábil una grabadora dejó mensaje en mi celular: "cancelamos su pedido por vernos imposibilitados de brindar servicio en su zona". Cuando llamé para preguntar qué pasaba, esta vez la respuesta fue "hasta el mes de septiembre no vamos a poder hacer nada". Así fueron alargando impunemente los plazos, llevo ya un año reclamando a Telecom. Cumplir o no cumplir parece dar lo mismo. "¿Y qué quiere, que le pongamos a esta empresa un arma en la cabeza?", fue la última respuesta telefónica del empleado de Enacom. Otra cosa, más que tomar el reclamo, no pueden hacer.

Un diagnóstico prematuro

El buen médico clínico sabe que no se curan números ni imágenes sino personas, y el problema central es que el ser humano miente, distorsiona, exagera y oculta por vergüenza, ignorancia, o protección de la intimidad hábitos, situaciones, observaciones o hechos que pueden ser relevantes para el diagnóstico. Y es en el contexto de la metáfora clínica que afirmo que la "gente" no quiere revelar qué va a hacer a continuación, porque tiene mucha bronca, y no quiere que le arruinen su única fuente de poder, el acto del voto. Aquí es donde los expertos siguen haciendo predicciones erróneas: es prematuro extender la alfombra roja de la Casa Rosada a algún candidato en particular. A mi entender, diez por ciento o más de quienes votaron a Fernández mintió para decirle "no" a Macri en el "simulacro" de las Paso pero tiene la más sana intención de votar a Lavagna en la elección real —que dicho sea de paso aún no ocurrió—. Por otra parte, el 10 por ciento o más de Macri creyó en el "voto útil" (que es ahora inútil). Por ende concluyo que en la elección real, en octubre, ambos grupos se unirán para votar por Lavagna. Los resultados en la primera vuelta serían entonces: Fernández 35, Lavagna 28 y Macri 22. Si estoy cerca del arco, mi predicción es que en el ballotage final (entre Fernández y Lavagna) los votantes de Macri se unirán para votar contra el FdT obteniendo Lavagna así un 40 por ciento del total contra 35 por ciento de Fernández. ¿Desvaríos de un viejo? Quizás. Pero les recuerdo que el diablo sabe por diablo y que Lavagna también es viejo, pero usa la cabeza: Lavagna gana.

