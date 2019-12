Un llamado de amor

Se acercan las fiestas, fechas de amor pero de mucho dolor para los abuelos de los geriátricos que están solos. La independencia de los hijos, cosa inevitable pero dolorosa; la jubilación de una actividad que fue motor en nuestra vida y que de pronto nos sentimos inútiles. Y como tercera situación el deterioro de nuestra salud. Todos estos factores hacen que nuestro carácter se torne raro, de un trato difícil y muchas veces susceptible frente a las actitudes de nuestros hijos. Entonces es más fácil internarnos, y en muchos casos se olvidan de nosotros. A veces sentimos que molestamos en todos los lugares, que somos rechazados y no queridos, y que todas nuestras opiniones son incorrectas o equivocadas. Está comprobado que los nietos que pasan más tiempo con sus abuelos son niños más sanos y felices, y es de ahí donde el abuelo es un ente vital en la crianza de los nietos. Por todas estas razones nació Abuelos Sustitutos, una entidad que está dispuesta a caminar por este mundo con las dificultades que se nos presenten, tratando de acompañar a otros abuelos, dándoles amor y sumando a quienes quieran ayudarnos. Con este grupo abuelos acompañaremos en estos días a los abuelos del geriátrico de Necochea y Ayolas. Invitamos a "nietos sustitutos" a que nos acompañen para que sepan de la soledad de los abuelos en los geriátricos, y acompañarlos para que en gran parte podamos hacer que esa soledad no sea tal. Con un caramelo, un libro que ya hemos leído, o un corazón pintado con el nombre del que regala, y acercárselo al geriátrico, y acompañarlos un poquito, sólo un rato. Nosotros pensamos que en esta etapa final del camino, las alegrías que puedan llegar a nuestra vida vienen de la mano de gente que nos brinda un poco de amor y compañía, nada más que amor y compañía. Los espero para llevarles un poco de amor a los abuelos antes de estas fiestas navideñas.

Marta Chimento

Estafado en el peaje

El 10 de diciembre en horas de la tarde, alrededor de las 17, en el corredor vial que une las ciudades de Rosario y Córdoba padecí un menoscabo en mi patrimonio en el segundo peaje de la ruta que se dirige y orientación a la Docta. Pagué el mismo con un billete auténtico de 500 pesos y el empleado de esa cabina, que no es visible en su manipulación desde el automóvil, me adujo que el billete era falso dado que lo había comprobado con un lápiz especial a ese efecto. Todo ello incomprobable de mi parte, dado lo dicho más arriba. No pude hacer nada ante esa situación y abonar nuevamente con otro billete similar porque carecía de otros de menor denominación. El hecho relatado no es único. Según averiguaciones que hice les ha sucedido a otros usuarios que fueron perjudicados de igual manera. La empresa prestataria del servicio debiera tomar medidas para evitar esas defraudaciones que cometen empleados infieles, hacer visible los actos de sus trabajadores o colocar cámaras dentro de la cabina para detectar estas maniobras. Por el momento, pienso que no se debe abonar con billetes de esa alta denominación para no verse defraudados.

Jorge Tsernotopulos

DNI 6.041.537

Agradecimiento a un sanatorio

Queridos amigos de La Capital, si me permiten quisiera hacer públicas estas líneas que son para agradecer como se han comportado conmigo y mi familia el personal que trabaja en el Sanatorio Parque, de terapia intensiva, coronaria y sala; médicos, enfermeras/os kinesiólogos, personal de limpieza, vigilancia y personal de cocina. Después de haber tenido una operación de alta complejidad (que quienes la hicieron son unos genios) me sentí muy cobijado. No tengo palabras de agradecimiento por la forma en la que nos han atendido. Estuve en terapia intensiva, con todo lo que ello conlleva, y nunca me faltó atención, siempre primaron el amor, los buenos modos, la predisposición y el aliento. No cambien nunca, sigan así. La vida es más linda y llevadera de esta manera. A un mes de la cirugía les digo ¡gracias!

Fabián Rodríguez

DNI 17.324.846