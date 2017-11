Un invento que perdura

En Budapest, capital del Reino de Hungría, en el año 1899, en un hogar judío formado por Matías, de profesión dentista, y su esposa, Juana Ullmann, ama de casa, una mujer muy práctica e inteligente, nació un niño prematuro y con muy poco peso. Los médicos aseguraron que no iba a vivir, por lo que su abnegada madre construyó con cartón una caja adecuada, la forró con algodones adheridos con pegamento y le puso una lámpara incandescente, como las que Edison había patentado en 1840. Estaba inventando sin saberlo, un precursor de la incubadora. El niño tuvo una inteligencia superior y una salud tal que le permitió vivir hasta los 86 años, en que fallece en el barrio de Colegiales en la ciudad de Buenos Aires. El nombre del protagonista de este relato se llamó Ladislao José Biró. Se dedicó a diversos quehaceres a lo largo de su vida, entre ellos ejerció la profesión de periodista. En el Congreso de Presidentes celebrado en Belgrado, capital de Yugoslavia en el año 1938, estaba trabajando para un diario húngaro redactando un informe para ser enviado a su diario. Cuando un ingeniero argentino que participaba en el evento observó que estaba escribiendo con un artefacto desconocido, lo entrevistó para saber de que se trataba. El entrevistado le dijo que por ser zurdo le era difícil escribir con pluma de metal. Además, algunas veces se quedaba sin tinta el tanque de goma de su lapicera fuente y una vez la perdió toda y le inutilizó su saco. Le explicó que por ser judío no se le permitía patentar el invento, se estaba gestando la Segunda Guerra Mundial. El interlocutor le dijo que le escribiera a Buenos Aires, que él haría lo posible para que se radicara allá y además le facilitaría patentar el invento. Cuando unas horas después en su habitación leyó el tenor de la tarjeta de presentación, esta decía: "Agustín P. Justo, Presidente de la República Argentina". Así fue que en 1940 viajaron en el vapor español "Sevilla" a Buenos Aires, con su esposa Elsa, su única hija Mariana, su hermano Jorge y su amigo y técnico químico francés, Juan Jorge Meyne, quien perfeccionó la densidad de la tinta a utilizar y por eso se patentó al invento como "Birome", acrónimo de Biró-Meyne. Su hija Mariana, con sus dos hijos residen actualmente en Buenos Aires, relató que a su padre la idea de perfeccionar el bolígrafo le vino de cuando era niño y en la escuela primaria en Budapest veía después de los días de lluvia en un patio descubierto jugar a sus compañeros a las bolitas, y cuando estas pasaban por un charco, después dejaban un trazo de agua en los mosaicos secos. En Argentina, el 29 de septiembre, día de su nacimiento, se conmemora el Día del Inventor.

Me devolvieron la sonrisa

Quiero expresar mi agradecimiento al Imoe (Postgrado de Odontología en el Hospital Español). No tengo palabras suficientes para las profesionales odontólogas Yanina Marcelloni y Gabriela Basso y para todos los alumnos profesionales, y secretarias. Ustedes,me devolvieron la sonrisa que había perdido, me sacaron la desesperación y la angustia por la mala praxis que me enfermó por uno que ensució la profesión. Nunca olvidaré esto que me ha marcado la vida. Un pedazo de mi corazón siempre está y estará con ustedes.

Acondicionando baúles

Como viene la mano con las causas de "Fútbol para todos", el plan Qunitas y la efedrina, le aconsejo al ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, que vaya acondicionando algunos baúles de los autos de sus íntimos. Quizás los llegue a necesitar.

Al dispensario provincial Nº 47

Quería agradecer por este medio a todo el equipo que trabaja en el dispensario provincial Nº 47, de Juan José Paso y avenida Sabin, comunidad quon, a los profesionales, enfermeros, médicos y asistentes sociales que atienden en este lugar brindando todo tipo de contención a los vecinos que concurren a este centro médico para ser atendidos. Es bueno resaltar cuando las cosas se hacen bien y, priorizando las necesidades , utilizando todos los recursos disponibles y sobre todo humanos como prioridad. Felicitaciones a todos.

El Patriarca de la Federación

El 22 de noviembre es una fecha realmente histórica para la provincia de Santa Fe y es cuando se cumple un nuevo aniversario del natalicio del "prócer máximo" de esta tierra, el brigadier general Estanislao López. En los casi 20 años que vivo en esta linda ciudad, he observado con mucha tristeza que nunca ha sido homenajeado por las autoridades municipales, las mismas que no mezquinan honores -en cualquier circunstancia y cada vez que pueden- para con el tristemente célebre terrorista internacional Ernesto Che Guevara por el solo hecho de haber nacido en Rosario, y que además viviera sólo un corto tiempo, pero que jamás hizo nada bueno o trascendente en toda su historia para el bien de la ciudad. Esto último contrasta con las innumerables ocasiones en que el insigne que la historia llamara "El Patriarca de la Federación" acudió en su defensa ante las reiteradas invasiones de los poderosos ejércitos directoriales que provenían de Buenos Aires al mando de los generales Viamonte, Díaz Vélez, Hereñú, Paz, Bustos, Lamadrid, el coronel Dorrego y hasta Juan Ramos Balcarce. A ese ejército lo llamaban "de observación" y no era otra cosa que el saldo del escamoteo al ejercito libertador. Me gustaría disfrutar algún día de un homenaje a López o que en la plaza que lleva su nombre sobre la avenida Pellegrini entre Laprida y Buenos Aires, y sin que pase mucho tiempo, las autoridades erijan un monumento en su memoria para acompañar —solo hay uno muy lejano y sobre una avenida de transito rápido, que me permito agregar que fue donado por el doctor Iván Cullen, descendiente directo del prócer— al de la formidable poetisa suiza Alfonsina Storni, que vivió casi toda su vida en Argentina y es recordada con el citado monumento y hasta con el nombre de la calle que la circunda.

Felicitaciones y gracias

Estamos absolutamente convencidos de que el peor defecto es ser desagradecidos, por lo tanto primero felicitarlos por los 150 años, agradecerles la edición 150º aniversario que reavivó recuerdos, y repetir el agradecimiento unánime por informarnos todos los días. Además, felicitar por este medio al doctor Luis Novaresio por los premios que recibió en estos días, bien merecidos por cierto. Quiero recalcar además que sin su valiosa ayuda nuestra Asamblea Permanente de Jubilados no existiría. Por lo tanto, muchas gracias.