Un faro cultural

No olvido lo que para mí es el emblema editorial de la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil: el libro "Paraná, el pariente del mar"; un volumen de dimensión grande publicado en 1973 por la Editorial Biblioteca, profusamente ilustrado en colores y con valiosas referencias sobre el majestuoso río. Es un libro de consulta y además, una bella reliquia de la querida biblioteca que fue intervenida el 25 de febrero de 1977, en circunstancias políticas que muchos recuerdan. Esa intervención le cortó las alas en lo mejor de su vuelo a la institución cultural de Gaboto y Alem. Al influjo de la incansable prédica del profesor Rubén Naranjo, declarado Ciudadano Ilustre de Rosario en 2004, y fallecido en 2005. El 11 de marzo de 2004 fue creada la "Asamblea de Socios por la Recuperación de la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil", que realizó diversas denuncias penales. Esas acciones se vieron coronadas por el éxito en diciembre de 2013, cuando el gobierno de Santa Fe entregó el decreto de restitución de los bienes de la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil a sus autoridades. Con la restitución del patrimonio, restitución que obró como una tardía pero justa reparación histórica; la luz de ese faro cultural que estuvo encendida en el mar de la cultura rosarina durante más de tres décadas en su primera etapa, actualmente brilla guiando las naves del imprescindible conocimiento popular. En sus tiempos de máximo esplendor "la Vigil" contó con un telescopio alemán instalado en 1968, y participó en un programa de intercambio entre entidades culturales mundiales auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). La biblioteca que desde el edificio de Alem y Gaboto produjo una obra sorprendente, renació como el mítico ave Fénix, honrando a sus visionarios fundadores, entre ellos, a don Augusto Duri.

Edgardo Urraco





A un chofer de la línea 115, muchas gracias

Olvidé mi notebook en el colectivo 115. Preocupada, traté de contactarme con la empresa de transporte y jamás atendían el teléfono. Les escribí al mail que tienen disponible pero me rebotaba. Ya desesperanzada por no poder comunicarme, estaba muy preocupada por mi olvido. Pero a la noche me tocaron el timbre de casa, ¡y era el chofer con su esposa que vinieron en auto a traérmela! No lo podía creer. Les pregunté cómo me ubicaron ya que mi computadora tenía clave y no era posible ver información. Me dijo que quedó un papel de la Afip adentro de la funda con fecha de septiembre de 2018 que nunca tiré cuando viajé por última vez. Y ahí estaba mi nombre y domicilio, y vinieron a devolverla. Estoy muy agradecida y es bueno saber que tenemos buenas personas en esta ciudad. Por lo que sé, el chofer se llama Sergio.

Ana Clara Morelli





Debates televisivos

En época electoral una enorme cantidad de candidatos exponen sus nombres y fotos en la calle y en spots publicitarios en la televisión y la radio. Es entendible que quieran instalarse en la sociedad y ser elegidos para los cargos que se postulan, pero lo que se conoce poco es cuáles son sus proyectos, qué proponen y, en función de ellos, los programas de gobierno para llevarlos a cabo. Por eso son importantes los debates televisivos que, en opinión del que escribe, debieran ser obligatorios en todos los cargos electivos: municipales, provinciales y nacionales.

Alejo Vercesi





No más jineteadas en la Argentina

En marzo de 2017 se presentó en el Congreso un proyecto de ley impulsado por el diputado del PRO Daniel Lipovetzky (y respaldado en ese entonces por 60.000 firmas) para prohibir la tracción a sangre (Exp. 1.293-D-2017). Este proyecto de ley también tendería a prohibir las jineteadas en la Argentina, pero lo cierto es que en el texto del citado proyecto no se hace mención a esta práctica, la que ya declarada como "deporte provincial" en Córdoba (ley 8.952/01) trataría de nacionalizarse ese mismo año encubiertamente bajo el proyecto de ley de "Resguardo de las Tradiciones" (Exp. 5.822-D-2017) impulsado por el diputado nacional Pedro Pretto (PRO), oriundo de dicha provincia. Ambos proyectos de ley se encuentran hoy sin sanción, evidenciando el segundo la preocupación de la provincia de Córdoba (en donde se desarrolla el Festival de Doma y Folclore de Jesús María) de perder, habiendo sido sancionada ya una ley que prohíbe las carreras de galgos en todo el país, los ingresos monetarios en los que deviene esta cruenta práctica recreativa. Las jineteadas no son tradición nacional. Aún se está a tiempo de detener la legalización de un embuste. No más jineteadas en la Argentina.

DNI 21.653.863