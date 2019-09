Un excelente recorrido

Con motivo de un viaje a mediados de agosto a Rosario tuvimos la fortuna de visitar el Museo del Diario La Capital, decano de la prensa argentina. Más allá de sorprendernos por cómo mantienen la historia en el tiempo, nos vimos sumamente impactados por nuestra guía que explicó con lujo de detalles la vida periodística de un medio que fue uno de los pilares de la prensa argentina y por consiguiente de la pujante Rosario. Eugenia Carnicellini, una joven entusiasta nos introdujo en ese mundo de hace 150 años, y a la velocidad de la luz nos transportó por la rica vida del diario con sus rotativas increíbles y de vanguardia en su época, con el trabajo artesanal de aquellos forjadores que dejaron plasmada su creatividad a la hora de armar las páginas y contar letra por letra la historia viva. Conservar ese lugar intacto y ver proyectado en un video el último día de la impresión en otros formatos con los ejemplares congelados en imprenta, fue un impacto increíble y más aún narrados por Eugenia. Destacamos también la increíble colección de tapas de La Capital y agradecemos la copia del primer ejemplar para atesorarlo y saber que por esos años también la prensa cumplía un rol fundamental. Un abrazo fraternal.

Angeles Daguerre

Directores Noticias Tornquist,

FM de la Ciudad 99.5

Tornquist (Pcia. de Buenos Aires)

La decadente clase política

Estamos todos de acuerdo en que lo que estamos viviendo es culpa exclusivamente de los políticos. No tuvimos guerra, no tuvimos desastres climáticos, no tuvimos epidemias mortales, sólo tuvimos, tenemos, y si no hacemos algo vamos a seguir teniendo, esta clase política inútil, soberbia, que sólo les importa el poder. ¿No les da vergüenza, dolor, impotencia esto que vivimos? Políticos, gremialistas (millonarios mientras sus afiliados luchan por dos pesos de aumento), diputados, que hasta el pasaje de avión gratis tienen, senadores inútiles. La verdad es que no sé dónde está la salida, pero si no hacemos algo como Nación, como país, esta clase dirigente se nos va a seguir matando de risa en la cara mientras ellos viven en "democracia". Se llenan la boca con esta palabra, pero vemos la vergüenza que dan sus actos, sus palabras, sus actitudes, que sólo buscan perpetuarse en un poder que lamentablemente nosotros les dimos.

Raúl Giustetto

Estamos jugando con fuego

El gobierno acaba de reconocer su incapacidad para hacer frente a los próximos vencimientos de deuda. El default es un hecho. La situación es verdaderamente dramática. La clase política, por ende, no puede darse el lujo de pensar exclusivamente en sus intereses. No hay lugar para la mezquindad, el egoísmo, la vanidad. El Banco Central dilapida diariamente millones de dólares correspondientes a sus reservas y la pregunta que todos nos formulamos es qué sucederá cuando las reservas se esfumen. Lo peor es que semejante escenario puede darse en muy poco tiempo, antes de las elecciones del 27 de octubre. Ha llegado, pues, el momento de que la oposición y el oficialismo hagan algo inédito en nuestra historia: unirse para garantizar una transición civilizada de aquí al 10 de diciembre, única manera de convencer a nuestros acreedores de que somos un país predecible. Pero lo más importante es el mensaje que la clase política le enviará a la población, hoy sumida en la angustia y la desesperanza. El gobierno y la oposición tienen la obligación moral de centrar todos sus esfuerzos en evitar un nuevo 2001. El abismo está cerca. Lamentablemente, en las últimas horas desde Juntos por el Cambio y el Frente de Todos se han lanzado chicanas que no conducen a nada. Sus máximos referentes parecen no tener conciencia de que están jugando con fuego.

Hernán Kruse

Felicitaciones a los deportistas

Concluidos los Juegos Panamericanos en la ciudad de Lima, Perú, la participación argentina tuvo una ubicación de la que hace años no se lograba. Ello se vio coronado con la obtención de 101 medallas (oro, plata y bronce). La obtención de las medallas no cayó del cielo sino que fueron obtenidas con esfuerzo, sacrificio y voluntad. Quiero felicitar a todos y cada uno de los deportistas porque son ejemplos de humildad, esfuerzo y convicción para el logro del objetivo que previamente se habían impuesto. Dios quiera que la sociedad toda tome nota a tanto esfuerzo silencioso ya que no dejan de ser un hermoso ejemplo para nuestra sociedad, hoy por hoy, tan carente de valores.

Orlando La Rossa