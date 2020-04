Un edificio olvidado

Hace poco, en una tardecita/noche, tipo 19:30 horas, paseando en auto por Rosario con mi amigo Alfredo, iba mirando cómo se encendían las luces y qué linda quedaba la ciudad iluminada. El efecto era mayor, más lindo, porque yo miraba a través de un vidrio polarizado que resalta mucho más la iluminación, como que es casi lo único que se ve a través de estos vidrios. Es muy lindo. Lo mejor fue cuando doblamos a la derecha y tomamos por bulevar Oroño desde Wheelwright, donde las fachadas de los palacetes, de las mansiones, de los edificios, de las empresas, todas iluminadas, hacían del bulevar un espectáculo para la vista. Cuando nos acercábamos a calle Mendoza, seguíamos por Oroño, me dije qué hermosa quedaría iluminada la fachada de la Facultad de Ciencias Económicas, siendo un ex alumno de esa casa, porque estaba casi seguro que no estaba iluminada. Y efectivamente, no lo estaba. ¡Qué desperdicio de belleza! Porque se veía un edificio triste, apagado, que nada dice. Eso motivó a escribir esta carta conjuntamente al señor rector de la UNR, Franco Bartolacci, y a la señora decana de CC.EE., Adriana Racca, para que por favor tengan a bien hacer las gestiones ante quienes corresponda, para llevar a cabo esta obra, que nos posibilitará a los rosarinos admirar este edificio, resaltarlo, que lo merece, verlo de otra manera, y ponerlo como punto de interés en un recorrido ciudadano, tanto de sus habitantes como de aquellos que visiten nuestra querida Rosario.

Lelio Giménez

Actitudes discriminatorias

Con relación al asunto de referencia, actitudes como las que se han conocido por los medios de comunicación en consorcios, contra personal de la salud y/o ciudadanos comunes, y considerando que estas conductas podrían ir in crescendo (no tendría que usar el potencial), estimo que el Inadi debería pronunciarse con contundencia a través de un comunicado oficial y/o tal vez, sea necesaria la intervención del gobierno nacional. Ya que, llegado el caso, tendrá que intervenir la Justicia por denuncias penales y/o civiles. Lejos de aprender y de fomentar la solidaridad, todo hace prever que este tipo de sucesos sacarán lo peor de cada uno de nosotros y esto llevará a un peligro aún mayor que el coronavirus. Muchas gracias

Alicia Ramírez

Claves para pensar y actuar

En 2013 el antropólogo Marc Augé publicó su libro "Los nuevos miedos", donde planteaba que: "Las violencias económicas y sociales, políticas y tecnológicas implicarían tarde o temprano violencia de la naturaleza azotando a la especie humana. Estas violencias pueden potenciarse mutuamente y generar estrés, angustia y pánico. Además, la acelerada difusión de imágenes y la saturación informativa sumada a la aceleración de la vida en las sociedades modernas puede crear un combo letal para cientos y hasta miles de personas". Marc Augé afirma que "el mundo contemporáneo nos envuelve en madejas de miedos que es necesario desenredar y tratar de analizar las causas, consecuencias y continuaciones posibles del malestar". Este malestar está invadiendo las sociedades generando un peligroso desequilibrio que pone en peligro la supervivencia. Los cambios de escala son económicos y tecnológicos, modifican las formas del trabajo, los vínculos interpersonales, el conjunto de la vida social. Lo excepcional se torna habitual y afecta la subjetividad, la corroe. En este presente de incertidumbre vale acercarse a estas reflexiones que brindan claves para pensar y actuar.

Carlos Solero

Dengue, un tema olvidado

Con respecto a la situación que estamos viviendo, nos piden y exigen que nos cuidemos del covid 19 y qué pasa con el dengue. ¿Cuánto tiempo hace que no fumigan en la ciudad? Estoy en calle Ferreyra, muy cerca del Parque Alem y es terrible la cantidad de mosquitos que hay. Por favor, que tomen medidas las autoridades correspondientes.

José Benjamín Coronel