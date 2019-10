Un doctor de pueblo

No todo está tan mal, eso me repetía hoy cuando salí del doctor de cabecera de mi mamá, el doctor Diego Lungo. Quise expresar por escrito mi agradecimiento porque fui testigo y parte del trato que tiene con los abuelos, busca en su computadora los remedios que no afecten su economía, sabe qué medicamentos tienen mayor descuento, cuál tiene la misma fórmula y sale la mitad. Saca como un mago muestras gratis para aquellos que más precisan, y lo increíble en esta época, los trata a todos con cariño y respeto. Sé que siempre se premia al médico que descubre avances científicos para la humanidad, pero la humanidad precisa también premios para aquellos médicos como Lungo, que hacen de su profesión un sosiego para muchos abuelos que si bien muchas veces no encuentran un remedio para los dolores del cuerpo, encuentran un ser humano profesional que los escucha y trata con respeto. Muchas gracias.

Mariela Franichevich

DNI 18.598.115