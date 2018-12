Un daño a la justicia

Amado Boudou, con su tobillera electrónica, este "outsider" de la política entra y sale de las cárceles arrastrando indignidades y condenas. Buscando cualquier resquicio para eludirlas, valiéndose de un ejército de letrados de primera línea que bailotean entre un tribunal y otro a la espera del sorteo que les resulte más favorable. Estos letrados cuentan con informaciones preferenciales sobre cómo y cuándo entrar en acción (como lo hicieron ahora, aprovechando el ascenso del juez Bertuzzi y la subrogancia caída en manos de la jueza Adriana Palliotti que en coincidencia con el voto en disidencia que ya había efectuado la jueza Iñiguez (en el fallo condenatorio de hace 4 meses atrás) por mayoría definieron que Boudou ya no representaba un riesgo para interferir en la justicia pues ya finalizó el período de instrucción. No pensaron que alguien que desde muy joven hacía todo tipo de triquiñuelas, adulterando el boleto de compra de un auto, para no darle la mitad de la venta que le correspondía a su ex mujer, alguien que daba como domicilio direcciones que apuntaban a un médano para no ser alcanzado por la justicia, que fue inhabilitado a perpetuidad para ejercer cargos públicos es imposible que piense en actuar a derecho, aunque ese alguien fuera el mismísimo Boudou. ¿Aunque ese alguien calce el disfraz de progre antimonopolios vistiendo remeras negras que en letras blancas pregonan "liberté egalité humanité"? Si bien Casación es harto probable que anule este fallo y vuelva a ponerlo entre rejas, éste que produjeron sus señorías Iñíguez y Palliotti, le ha producido un daño enorme a la justicia.

Otto Schmucler

Homenaje a un gran amigo

Quiero homenajear con estas breves palabras a un grande de verdad, como se recuerda a los grandes. El señor Sergio Confalonieri era eso, un gran tipo. Tuve la suerte de conocerlo a él y a su familia, pudiendo aseverar que era una persona de bien, trabajadora, simple, respetuosa, con valores éticos y morales que no suelen abundar. Te fuiste de una manera injusta e impensada y hasta por desidia me atrevería a decir, pero haciendo lo que te gustaba, yendo a ver a tu querido Rosario Central. A veces lamentablemente la impericia se cobra vidas y en esta oportunidad fue la tuya. Tengo también la dicha y el orgullo de sentir como hijo del corazón a uno de tus hijos, porque a los amigos de nuestros hijos uno los siente así. Gracias Sergio por tu amistad y por el legado que supiste construir, ¡tu familia!



Sebastián Topci



Como es mi costumbre leyendo las Cartas de los Lectores de La Capital observé expresiones de un señor respecto a lo actuado por el actual gobierno diciendo que haría falta para ¿consolidar? lo hecho un nuevo período de mandato, porque todo lo que no se pudo hacer es debido a lo que dejo el anterior. Pregunto a este señor, ¿cuándo van a reconocer que todo lo que hizo este gobierno es por culpa de la inoperancia de quien y quienes están en él? Pareciera que a este compatriota le parece bien los cientos de miles de despidos, el cierre de muchímas empresas Pymes, la terrible inflación, el desguase de los Arsat, el astillero Río Santiago, el enorme endeudamiento que asumió, y lo peor es que no se sabe el destino de ese dinero, descapitalizar el Anses, el Banco Central, el sometimiento a los jubilados y a los maestros. ¿Vive en este país el señor? ¿No ve las realidades que están sometiendo a quienes tenemos menores ingresos? Este presidente no tiene derecho a un nuevo mandato por ser un vendedor de nuestra Patria. Esto es lo que piensa un grupo de jubilados de los cuales me siento el emergente de los mismos.

Néstor Cáceres



Semáforo para Wilde y Córdoba

La ciudad ha crecido, no cabe duda, por eso cada vez es más transitada calle Córdoba hacia Funes. Ejemplo de ello es que los colectivos viajan llenos al centro por la mañana y por la tarde regresan saturados desde el centro a Funes. Como peatón me parecería importante que se considere la posibilidad de instalar un semáforo en la rotonda situada en Wilde y Córdoba donde confluye gran cantidad de vehículos que entran y salen a la ciudad. Y esto hace difícil que se pueda cruzar con tranquilidad. Hago este pedido a la intendenta y a los concejales para que tomen cartas en el asunto si lo vieran conveniente.

DNI 25.750.500