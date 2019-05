El 9 de mayo pasado a las 18.10 conducía mi vehículo por calle Pellegrini al 900. En ese momento llovía e iba por el carril lento cuando los dos neumáticos del lado derecho se rompieron a causa de una plancha de hierro de grueso espesor mal colocada ya que no tapaba correctamente un bache. Tuve que llamar a la grúa para que me remolcara hasta una gomería. Luego llamé a la tan asombrosa e inútil GUM, que es la segunda vez que no me brinda ni una mínima respuesta ya que les solicité que mandaran un móvil para hacer de veedor de lo que me había ocurrido y resguardar el lugar debido a que era peligroso para cualquier ciclista, pero la operadora de turno se puso firme ante mi pedido y me lo negó en todo momento aduciendo que no era competencia de la Municipalidad sino de Aguas Santafesinas. En tercer lugar llamé a esta empresa, donde me atendió otra operadora (hora de contacto 18.38). Le explique lo sucedido y me hizo esperar en línea. Me confirmó que esa plancha de acero era propiedad de ellos, me tomó los datos y me dijo que me dirija a mi seguro, que ellos sabían cómo proceder. También prometió que iba a mandar una cuadrilla para solucionar el tema del bache. Me tomé el trabajo de pasar nuevamente el 10 de mayo por la mañana y todo seguía igual. Por toda esta negligencia tuve que pagar esa noche 3.900 pesos porque no tenía más dinero, y gracias a que en la gomería me prestaron una de auxilio para poder circular ya que todavía tengo que comprar el otro neumático, más la alineación y balanceo. Mi seguro cubre solamente el robo de los neumáticos, todo esto sale injustamente de mi bolsillo y era dinero destinado para otros fines. Sólo espero que algún funcionario de esta empresa se comunique conmigo para solucionarme este problema, ya que todo lo expuesto está documentado con comprobantes, fotos y llamadas. Con respecto a la GUM, solamente digo y pienso qué hubiese pasado si algún otro pisaba ese bache, o lo que es peor, si un ciclista se caía al pisarlo. ¿Quién se hacía responsable? Es fácil culpar a otro y no actuar.

José Eduardo Fabris

DNI 20.173.631