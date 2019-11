Un acierto empresario

Leo una noticia de Japón sobre los resultados de un experimento de la filial local de Microsoft, que redujo la jornada laboral a cuatro días con resultados satisfactorios que impulsaron la productividad y las ventas en un 40 por ciento. En el experimento participaron 2.300 empleados del proyecto Work Life Choice Challenge 2019. Siguieron cobrando lo mismo, pero con cinco días libres extras durante ese mes. Además de tener los viernes libres, cobraron 700 euros para una licencia especial pagada por la empresa. Finalizo con la palabra de su presidente, Don Takuya Hirano: "Trabaje poco tiempo, descanse bien y aprenda mucho". Palabras inteligentes del CEO de una de las empresas brillantes de Japón. Al tener oficinas vacías, disminuyó el consumo de electricidad. La otra cara de la moneda, el empresariado presiona para extender la jornada laboral. Todo lo leído me refrescó la memoria sobre mi paso como capitán de un petrolero en la época de un gran presidente, Arturo Frondizi. Con la misma idea del presidente Don Takuya, en un nivel más humilde, propuse a mi empresa privada elevar el sueldo de mis oficiales al siguiente grado jerárquico, a los tripulantes el pago de seis horas extras diarias, trabajadas o no. Además, saqué un plato de comida y confeccioné un menú de 15 días con comidas elaboradas que incluían lechones, pavo, pescados, asados para celebrar los buenos atraques en Comodoro Rivadavia, Caleta Córdoba, Caleta Olivia. Los asados los cocinaba el jefe de Máquinas y yo como ayudante, y el vino lo invitaba el capitán. Tuve la mejor tripulación de la Marina Mercante. Fue sencillo. Mejoré su alimentación, mejoré sus ingresos. Mejoré sus horas de trabajo. El trabajo a bordo fue el mejor. Cuando se reconoce sin presiones el trabajo del tripulante o el obrero, se consiguen resultados brillantes.

Carlos A. Borisenko

DNI 4.340.294

No hubo golpe de Estado

¿Cómo condice el "derecho divino" a la perpetuidad, ese que algunos humanos que predican equidad se autoconfieren, con la más vaga noción de "democracia"? ¿Puede acaso la herencia del dios Sol dotar a un mortal de la sabiduría de sus ancestros? ¿La tolerancia de los justos y la proyección de quien vislumbra el único camino hacia la verdad para su gente? No, no puede. Cuando el relato fantástico y extendido de las falsas bondades de una ideología de conveniencias se encarna en un nombre y amenaza perpetuarse, su interrupción es una recuperación de las libertades y derechos del pueblo que ha tomado cautivo de su engaño. No hay "golpe de Estado" en Bolivia con la obligada retirada de Evo Morales (como muchos medios y peticiones predican) sino recuperación pacífica de un estado de democracia. Felizmente nuestras actuales autoridades coinciden con esta apreciación.

Karina Zerillo Cazzaro

DNI 21.653.863

¿Demócratas o golpistas?

Para quienes peinamos canas, lo que ha ocurrido en Bolivia lleva el sello inconfundible del imperialismo. Este atropello inadmisible a la democracia nos trae el recuerdo de las peores épocas en America Latina. Luis Fernando Camacho Vaca, un fundamentalista religioso de derecha, es el responsable. La familia Camacho es la dueña de Sergas, una de las principales compañías que distribuían gas en Santa Cruz de la Sierra, pero en 2006 Evo Morales nacionalizó los hidrocarburos. Es también dueña de Socre, que se ocupaba de la instalación de las redes de gas: todo era privado, y a partir de 2006 esto pasó a ser nacional. Lo que está haciendo con el apoyo de la Iglesia Universal y el apoyo de EEUU es para poder recuperar sus negocios, pero lo fundamental es entregar al imperio la enorme reserva de litio que está en Bolivia. ¿Por qué no ganaron las elecciones? ¿Por qué no aceptaron una nueva elección? La CIA tiene muy bien monitoreado al pueblo y saben que democráticamente no les va a ser posible instaurar un gobierno favorable, el ejército cipayo junto con estos personajes lacayos del poder implementaron un golpe de Estado, lamentablemente nuevamente el pueblo no puede con su voto elegir quién o quiénes serán sus gobernantes. La fuerza es el derecho de las bestias.

Néstor Cáceres

DNI 6.072.916