Ucrania, ¿un ejemplo a seguir?

Leer las declaraciones del reciente electo presidente de Ucrania no hace más que ser un eco fehaciente de lo que nos aqueja en este país. “La gente está cansada de los políticos experimentados que durante 28 años han construido un país de oportunidades para sobornos, lavar dinero y para la corrupción”. ¿Suena conocido el panorama? Pena que en esta Argentina no exista un Zelenski, alguien que no haya sido contaminado por lo antedicho, alguien, sea individual o colectivo, que quiera echar por tierra lo andado y comenzar de cero. Octubre, para el individuo de todos los días, el que trabaja, paga impuestos, el que ha visto y ve a diario que los que se benefician son siempre los mismos, que el hambre avanza y la desesperación reina. Ese hombre promedio que no se adhiere a ninguna ideología en particular ya que no existe quien lo represente, para esa persona, octubre es peso en el cuello, gravoso y sin sentido, es otra de las tantas instancias de cambio de poder más no de realidad. Que son todos iguales, es lo que se dice fuera del ámbito de la militancia, que pase lo que pase vamos a estar peor, porque la historia ya la conocemos, que los políticos tienen esa multiplicidad de metamorfosearse con quien más les conviene ya que lo importante es o permanecer o llegar, es conocido plenamente. ¿Estamos perdidos? Pues en el ámbito de lo que es Estado, sí, más no en el círculo de los que, como la señora jubilada que con la jubilación mínima abrió un merendero para alimentar a los pequeños que persistentemente son condenados a la creciente pobreza, no. Abundan los ejemplos de los que no tienen pero comparten lo poco que tienen (y de hecho que no reciben subsidios de ningún tipo ya que el dinero que se recauda va a los que gobiernan y nunca vuelve a los más necesitados). Creo en los que son de abajo, como esta mujer, y muchos otros. Vamos a tener que aprender a compartir y a accionar en conjunto porque las soluciones van a tener que venir del pueblo, por lo menos en lo que se pueda, hay que pensar y pensar y pensar, y accionar.

Myriam Koldorff