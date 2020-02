Tristeza y desagrado

Quiero recordar un importante acontecimiento sobre el cual escribí en 2015, porque tiene hoy una relevancia singular. Allá por 1965 en la ciudad de Resistencia, tuve la oportunidad de asistir a la multitudinaria inauguración de un pabellón para tuberculosos en el Hospital Regional Perrando. Recuerdo a los medios de entonces agolpados para fotografiar y escuchar al gobernador del Chaco, el peronista Deolindo Felipe Bittel (Chacho). Todos esperábamos la euforia y la alegría que vertería ante la creación de tan importante sala de internación. El silencio se generalizó, la emoción se dio cita. Pero el gobernador para nuestro asombro comenzó diciendo: “Tengo la tristeza y el desagrado de venir a inaugurar esta sala para las personas enfermas de tuberculosis, la cual es una enfermedad social, originada por la falta de trabajo, vivienda digna y educación apropiada. En algo venimos fallando para que los altos índices de tuberculosis nos hayan obligado a crear esta sala exclusiva. El éxito de un gobierno no consiste en inaugurar salas como esta, sino en tener que cerrarlas por haber vencido una enfermedad social, evitable y en este caso previsible. Si la cierro antes de finalizar mi mandato, me retiraré satisfecho de haber cumplido con lo que le prometí al Chaco durante mi campaña electoral”. En su discurso tan sorprendente no elevó la voz en ningún momento y los que estuvimos más cerca pudimos apreciar la tristeza en sus ojos. Lo consideramos sabedor de que con parches no se solucionan los grandes problemas.

Edith Michelotti

Resabios del pasado

Desde siempre sentí el deleite de visitar galerías de arte. Hacia mediados de la década de los años 70, y ya traspuestos los primeros diez años de la tan ansiada democracia, visitar las muestras expuestas en “Renom”, “La Pequeña Muestra”, bajo la tutela del poeta amigo Armando Santillán, y “Galería Krass” donde pude apreciar el talento fulgurante en todos los cuadros de Carlos Alonso, era como llenar el espíritu de almibaradas sensaciones. Pero volviendo a lo presentado por “Renom”, nunca podré olvidar una exposición de Raúl Domínguez, el llamado “pintor de las islas”. Recuerdo que una vez tuvimos una charla en su casa del pasaje Cajaraville, a metros de la calle Leandro N. Alem. Hoy su nombre brilla en la Escuela Nº 1.367, ubicada en avenida Nuestra Señora del Rosario 3655, en pleno barrio Plata, lugar donde resido.

Felipe Demauro

¿No será mucho, Fernández?

Cada vez que se refería a “los abuelos” (desde la campaña), el actual presidente no ocultaba su emoción. En sus gestos y sonrisas uno podía adivinar el deseo de revertir la delicada situación que acompaña, “desde siempre” a una clase social olvidada por todos sus antecesores. Por eso, sus reiteradas menciones reivindicatorias hacia ellos nos preanunciaba que algo importante iba a haber para ellos no bien asumiera y en marzo, tras la suspensión de la ley de movilidad, finalmente se develó la incógnita para aquellos que no creían. Y Brancatelli, una vez más, estuvo en lo cierto, cuando pedía no hacer falsas especulaciones (desde su rol de panelista militante, no pensante). Finalmente el viernes se supo cuál iba a ser ese mayor aumento para los que menos tienen respecto de la fórmula suspendida; para los de la mínima la friolera de 1,44% más (que traducido en pesos representan 198 más). A partir de allí todos perderán algo respecto de lo que les hubiera correspondido con la ley suspendida pero, se dijo hasta el hartazgo, que se trataba de reacomodar solidariamente a los que menos tenían, pues los otros, los otros tenían más que los que menos tenían (aunque fuera “sólo, algo más”) y debían ser solidarios. Ni hablar de los adinerados (que trabajaron y aportaron mucho en su vida activa) que hoy gozan de una jubilación alta, a esos se los irá englobando en la nueva categoría, que bien podría identificársela como “altruistas”, que debería reemplazar al frío término “máxima”, que será solventada a fuerza de solidaridad forzada, por si no lo hubieran tenido claro. Bien por la promesa cumplida, pero ¿no se le habrá ido la mano con tanta generosidad?

Otto Schmucler