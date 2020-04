Nos dirigimos a ustedes con el fin de hacerles llegar una inquietud de todos los transportistas escolares de Rosario, los cuales somos todos monotributistas clase C en adelante, y estamos extremadamente preocupados por la falta de anuncios respecto a nuestra situación. No es un dato menor decir que si no trabajamos, no generamos, no cobramos y por supuesto, no podemos pagar. La mayoría tiene este trabajo como único ingreso para mantener una familia. La pandemia de Covid-19 nos pone a los transportistas escolares en peores condiciones que a los asalariados o a los beneficiarios de planes sociales, jubilaciones o pensiones, puesto que nuestros ingresos se reducen a cero. Hasta el momento nos sentimos excluidos de todas las medidas tomadas y a medida que pasen los días nuestra situación y angustia va a seguir aumentando, por eso necesitamos ya una solución a nuestro problema. 1- Diferimiento en el cobro de tasas hasta que se empiece a mover nuevamente la economía. 2- Exención del pago de las tasas de marzo y abril (o los que ya pagamos marzo que se nos compute ese pago al mes de mayo). 3- Solicitar al Banco Municipal un crédito a tasa blanda de 100.000 pesos para los que tienen choferes puedan pagarle una parte del salario.

Recontemos, de los 500.000 reactivos para el testeo y detección del Covid-19 que serían adquiridos por el gobierno argentino a EEUU (previendo un pico de 250.000 contagiados a fines de abril) y habiendo recibido ya unos 50.000 reactivos pedidos en enero para distribuir entre los 35 centros sanitarios cuyos laboratorios están autorizados a efectuar la prueba tendiente a detectar la presencia de contagiados entre 43 millones de argentinos como potenciales enfermos, difusamente puedan utilizarse los reactivos necesarios para constatar esa predicción por no contar a término con ellos. La decisión gubernamental de no adquirir los kits de testeo rápido, recomendados por la OMS, sumada a la lentitud y complejidad de un test más preciso y el lineamiento oficial de: "no dar detalles de infectados" para "no generar pánico" nos deja a los argentinos en ascuas y sin poder confiar en que los bajos conteos representen a nuestra real situación sanitaria. Un "achatamiento forzado" de la curva de contagio por falencia de testeo y un conteo de muertes algo desprolijo anuncian el haber dominado, en una muy curiosa ficción, al monstruoso virus achicando de manera exponencial, las predicciones de enfermos a meses futuro. Una muy precoz e irresponsable lectura oficial de victoria, genera más pánico real que la realidad que la esquiva. No hay lugar para el relato cuando es la vida de la gente lo que prima. Todos los ciudadanos tenemos derecho a acceder a la información real en tiempo real y a que los controles tendientes a dar datos certeros sean realizados en tiempo y forma. Negarnos ese derecho, por mejor intención paternal que un gobierno tenga, es violentar nuestra garantías y el estado de democracia.

Tornillos y perros si, hijos no

Las medidas de aislamiento decretadas por el gobierno nacional incluyeron algunas excepciones lógicas, como farmacias o rubros de alimentos. Lo que llama la atención es que dentro de las excepciones también se autorizó la apertura de veterinarias y ferreterías, que entre personal y clientes mueven gran cantidad de personas "fuera de la cuarentena". Lo que hace ruido es que tanto en el aislamiento inicial, como en la prórroga no se haya exceptuado a los regímenes de visitas de padres separados, que a decir verdad son un número ínfimo en comparación a los rubros antes mencionados. Comparto absolutamente que a los niños hay que aislarlos y cuidarlos del coronavirus, pero tendrían que haber contemplado alguna solución para que ningún niño o niña esté separado y desvinculado del otro progenitor durante "25 días" Un ejemplo podría ser mitad de tiempo en cada casa, cosa de minimizar los traslados. En mi humilde parecer creo que la salud mental y afectiva de los niños es más importante que los tornillos y los perros.

