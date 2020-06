Transporte accesible

En unos días más, el 30 de junio, habremos cumplido 18 meses de la mayor mentira que nos impuso el socialismo, el nuevo y novedoso sistema de transporte público de pasajeros. Tan grande es la mentira que no sólo las anteriores autoridades lo hicieron suyo, sino que han contagiado a las actuales responsables. La ingeniera Eva Jokanovich manifiesta que la implementación del nuevo sistema es gradual. Recuerdo que han pasado 18 meses que son fundamentales para las personas con discapacidad que no pueden utilizar el servicio. Es imperioso que se mida con la misma vara a todas las empresas. Rosario Bus no puede manejar a los funcionarios de la Secretaría de Transporte. Estos son los responsables por el bienestar de todos los rosarinos. No deben ser empleados del pulpo amarillo. Debieran dar cuenta de sus actos a la ciudadanía de Rosario. Sé que nuestro intendente está muy ocupado con el tema de la pandemia. Le pediría que dispusiera de media hora para controlar la inacción de los funcionarios que no cumplen con su trabajo.

Mario Oscar Buss

DNI 11.939.019

Sobre el caso Vicentin

La enorme importancia que está adquiriendo el resonante caso Vicentin, luego del DNU del presidente se justifica por cuanto se juegan intereses de sumo valor, y lo fundamental, el derecho de propiedad en una república democrática que ve avasallada su Constitución. Pero no hay que negar la incidencia de miles de millones de dólares que danzan alrededor de este áspero litigio, a lo que hay que agregar el financiamiento de la defensa por sus propietarios. Una gigantesca suma de elementos que deslumbran a la sociedad con la proverbial influencia periodística. Todo lo contrario sucede cuando los DNU cuestionados se refieren a un congelamiento arbitrario de los haberes jubilatorios, con la única decisión de la pluma de un presidente. Los defensores de sus derechos deben concurrir a los tribunales con gastadas vestimentas y los zapatos agujereados. Si se efectúa una cuidadosa comparación de los dos DNU citados, uno para la intervención de la empresa y el otro para cancelar la movilidad de los haberes, se puede comprobar que los argumentos invocados por los juristas son aplicables para ambos casos, con la notoria diferencia de que el segundo alcanza a más de diez millones de personas. Siempre el factor patrimonial maneja los hilos de los intereses creados.

Silvio Pizarro

Aniversario de ex alumnos

Hoy se cumplen 150 años de la fundación de la Asociación de los Ex Alumnos de Don Bosco. El 24 de junio de 1870, Carlos Gsatini, ex alumno y maestro de taller del Colegio Don Bosco en Turín, convocó a sus compañeros para realizar un homenaje a Don Bosco en el día de su onomástico San Juan Bautista. Durante el almuerzo Don Bosco les propuso formar una asociación de ayuda mutua para los ex alumnos y seguir propagando las enseñanzas recibidas en el colegio. Además, le dio como lema fundamental en todas las actividades de la vida: "Buenos Cristianos y Honorables Ciudadanos", y además les prometió: "Yo estaré siempre entre vosotros". En todos los colegios del mundo existen los centros de ex alumnos que dependen de las federaciones nacionales que están distribuidas en más de 150 países. Estas federaciones están regidas por el Confederal Mundial de Ex Alumnos de Don Bosco, con sede en la ciudad de Roma. En nombre de Don Bosco, que Dios bendiga a todos los ex alumnos.

Juan Carlos Bressan

DNI 6.347.664

Cuidado, estafador suelto

Quiero hacer una denuncia, hay un señor que está llamando a mujeres, sobre todo de la zona de Fisherton, diciendo ser Carlos Albornoz, matrícula 542/01, y ser abogado de la Nación. A las posibles víctimas les explica que tienen un dinero que cobrar en Anses, pidiéndoles el número de CBU para transferirle el dinero supuestamente adeudado, además diciendo conocer el domicilio de las beneficiarias.

DNI 10.726.243