Tomar el rumbo correcto

Nuestro país se halla transitando un escabroso camino poblado por dificultades representadas por el estado económico, financiero, inflacionario, remunerativo, cambiario y por si ello fuera poco, por un endeudamiento externo condicionante. Sin embargo y felizmente, más allá de protestas sociales, gremiales y algunos piquetes en las calles, en el marco de una transición cambiante, el 10 de diciembre se acerca a pasos acelerados que se encaminan hacia la asunción de otro gobierno nacional, y a la histórica finalización del mandato de un presidente no peronista. Recordemos que los radicales Raúl Alfonsín en 1989 y Fernando de la Rúa en 2001, vieron truncadas sus presidencias en dramáticas circunstancias; lamentables acontecimientos políticos ocurridos desde la restauración de la democracia en 1983. Después de las tristes jornadas de 2001 aunque con los altibajos del sistema democrático, la sociedad argentina ha ido madurando progresivamente, y ha dirimido sus preferencias ideológicas con el sagrado recurso del voto. Ahora anhela esperanzada que el nuevo régimen que tomará el control del país en el último mes del año, acompañado por una oposición constructiva, eficiente y patriótica, encuentre el rumbo correcto para ir situando al país en el lugar que merece por sus excepcionales condiciones naturales. Tal vez encuentren inspiración en San Martín, Belgrano, Güemes, Moreno, Brown y otros grandes que escribieron páginas de gloria, a veces con tinta, a veces con sangre; aunque en estos días sólo se impone la pluma y las ideas. Así, como en la letra del poeta porteño Juan Enrique Chassaing, nuestra bandera celeste y blanca tremolará triunfal en el mástil de las naciones.

Edgardo Urraco

Solidaridad con los impunes

Un término del derecho utilizado ahora hasta por el propio Papa llamada "lawfare", es el mismo del ámbito militar estadounidense que describe el comportamiento de quienes habían sido vencidos por EEUU y seguían acusando al vencedor por otros medios de violaciones a los derechos humanos. Para sintetizar, a partir de esto distintas son las interpretaciones alrededor de las leyes escritas por hombres, si el resultado de la aplicación de las mismas están subordinadas a los deseos e ideología de un mal juez, cuando el rol de los mismos es no alterar el trabajo de los representantes del pueblo. Dicho esto es evidente que con la anuencia de un Papa que hace de la política su función, lo que busca en la Argentina por su empatía con el futuro gobierno electo es contribuir a la impunidad de las causas que durante años o décadas se tramitan sin condenas o absoluciones. Si bien y delante de una multitud de abogados no se refirió expresamente a los casos de Argentina, sabe que la repercusión de sus palabras tiñen el paño político, sobre todo adjudicando el rango de "perseguidos jurídicos" a los líderes populares para obstaculizar su camino, exonerando a priori de sus maldades. Esta no es la Iglesia que inculca valores morales.

Roberto Sánchez

Caos en el circuito del parque Alem

El circuito de manejo municipal del parque Alem es precisamente para eso, para que los nuevos conductores practiquen y no para que haya gente haciendo picnic; no para que haya gente jugando a la pelota y que se les escapa continuamente sobre la calzada y se crucen a buscarla. No es para esquivar criaturas que practican patinaje en el borde de la calzada; no es para que haya motos haciendo willys; no es para que la gente camine por la calzada como si fuera una peatonal. Seguramente alguien va a decir que es la mejor manera de aprender, acostumbrarse al manejo "real". Ahora bien, por favor que Dios no lo permita, el día que pase algún accidente, ¿qué van a hacer?, ¿cerrar el circuito como desmantelaron el parque de diversiones del Independencia ante un terrible y penoso accidente, en vez de tomar medidas precautorias para evitar esos hechos?

Viviana Alvarez

DNI 17.413.833