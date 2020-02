Es un delito ecológico, no hay otra forma de nominarlo. Y tiene responsables directos, aunque se pretenda generalizar. El humedal es una zona geográfica que se ha “cuarteado” de acuerdo a la organización humana. Los analfabetos de la naturaleza no saben de interrelaciones, ni de solidaridad entre especies, ni en ceder unos por el bien de todos. Argumentan falta de equipos, falta de personal, falta de presupuesto y falta de vergüenza, yo agregaría. Discapacidad para percibir el dolor que la inoperancia y negligencia causan en otros seres vivos y en el patrimonio de todos. En viaje a Concepción del Uruguay el 31 de enero a la altura del kilómetro 16, se observó un pequeño fuego de aproximadamente tres metros de ancho, a la vera del camino. Al llegar a Victoria, detenidos por el control policial, se informó del hecho, alertando la situación a un agente de chaleco amarillo, con lentes, que prometió ocuparse. De regreso el domingo, la densidad del humo impedía conducir y la extensión del fuego era inmanejable. Deberíamos preguntarnos de qué seguridad se ocupan los agentes y quiénes los envían. Sumado a la construcción de terraplenes y cambios de cursos de agua, como broche de oro, el municipio de Victoria autoriza una fiesta a todo ritmo y a todo “consumo” organizada por un parador que sólo explota lo que le permiten. Se da lugar a la total frivolidad de quienes tratan de llenar a cualquier precio su propio vacío existencial. Justamente en un lugar donde los sonidos del silencio son la mejor vivencia, la mayor riqueza y la demostración del equilibrio reinante. No estamos en contra de las personas que permiten estos hechos, sabemos quiénes son, sino del accionar reiterado que demuestra irreflexión e irresponsabilidad. No pedimos utópicamente que amen a la naturaleza, sólo que la respeten. Ella no es un ser que ocurre fuera de nosotros. Siéntanse parte y pórtense como seres humanos. Todos somos el humedal.

María Esther Linaro