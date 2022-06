“Todos por Nico” es la frase más famosa del año y seguramente quedará inscripta en las páginas de la simpatía, solidaridad y esperanza de que Nico, un nene de cinco años afectado por una dolencia oncológica ha inspirado en la gente de nuestra provincia y de comunidades de otros lugares del país. Nicolás es hijo de Pamela Pérez y de Luciano Fortuna, y como el nene y sus padres deben viajar a Barcelona para que el niño reciba un tratamiento específico con un medicamento que en Argentina no está autorizado (el Naxitamab), necesitaban 44 millones de pesos y para obtenerlos abrieron una cuenta en el Banco Municipal, organizaron rifas y otros eventos que fueron hacedores de un milagro. El 16 de junio pasado pudieron completar el dinero necesario para el imprescindible viaje. Ahora bien; ¿por qué el Anmat no autoriza un medicamento que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) tiene validado? El caso de Nico no es el primero ni será el último, porque cada vez que alguien necesita un tratamiento o una operación complicada, debe viajar al exterior para su realización. Y como los costos son prohibitivos, si se trata de una familia de bajos o medianos recursos, debe apelar a toda clase de aportes de gente generosa para reunir el dinero que demanda el viaje y la estadía en el extranjero. Hay una antigua polémica sobre la cuestión ética y económica de los medicamentos que suelen tener un altísimo valor de venta. No se entiende cómo en Argentina no puedan realizarse intervenciones que obligan a viajar a otros países. Tampoco se comprende cómo el Estado no dispone de un fondo permanente para ayudar en estos casos. Sólo hay que rezar para que la esperanza se haga realidad, y que Nico supere este trance clínico. Emociona comprobar que la solidaria comunidad materializó en ayuda concreta la ya conocida frase: “Todos por Nico”.