Todos junto a Priscila

Te voy a contar un poquito porque vamos a realizar el "Festival musical solidario". Nuestro objetivo es ayudar a Priscila y su familia. Priscila es una nena de ocho años, a sus seis meses de vida le detectaron un trastorno de médula ósea, llamado agranulocitosis congénita, o Síndrome de Kotsmann. Por dicha enfermedad, Priscila pasó por internaciones y tratamientos que consisten e inyecciones diarias, que si bien la ayudan también le produjeron osteopenia infanto-juvenil (pérdida de masa ósea) por lo que tiene los huesos de una persona de 60 años. Priscila para vivir "bien" debería tener una casa propia y asignada por el Estado libre de humedad, ya que debe alejarse de posibles infecciones. Además, no puede tener visitas prolongadas ni estar rodeada de mucha gente, hay que cuidarla de los golpes y, obviamente, higienizarse antes de cada visita, todo esto sin olvidar que tiene ocho años y quiere jugar como cualquier chico. Priscila va a recibir un trasplante de médula en el Hospital Británico de Buenos Aires ya que se encontró un donante 99,9% compatible, y si todo sale bien a fines de noviembre viaja para enfrentar una batalla más. Pero no termina ahí, en el posoperatorio Priscila y su mamá tienen que quedarse de cuatro meses a un año a una distancia máxima de 15 cuadras del hospital por controles diarios, pero de la estadía de mamá y de los viáticos nadie se hace cargo, sólo sus papás, Emilce Lemos y Maximiliano Ríos, Ellos luchan incansablemente por Priscila y su pequeña hermanita. Nosotros sabemos que no le vamos a dar ni la casa que necesitan ni vamos a solucionar todos sus problemas. Nuestro objetivo es ayudarlos alivianando la carga económica, apoyándolos y acompañándolos en esta lucha, Por eso, este domingo 7 de octubre estaremos "Juntos por Priscila". Acompáñanos. También se necesitan donaciones para el servicio de buffets (salchichas, chorizos, aderezos, empanadas, pizzas, bebidas, tortas y elementos para sortear, como voucher por servicios, ropa, juguetes, herramientas). Los esperamos desde las 12 en la Plaza Fader, Rivarola esquina Fader, barrio Godoy. Contactos: Fanto, 341 3432327; Bren, 341 6094186; Colo, 341 5103939. Desde ya, muchas gracias.

