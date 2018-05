Todos debemos pagar el precio de subsistir

Bien señores. Para el que crea que vivir es gratis, y con confort aun más, yo les digo que están totalmente equivocados. Los 11 millones de planes sociales, esas marchas y contramarchas por motivos de todos los colores en la ciudad de Buenos Aires y otros tantos lugares del país, cotidianamente, con cientos y cientos de brazos caídos, que solo le aportan dificultades a los que con su trabajo e impuestos los mantienen, como se advierte tienen un costo. Los exagerados sueldos de la casta política y judicial, con jubilaciones de privilegio, que ni se pagan en países del Primer Mundo, significan una verdadera sangría para el Estado. Y así podría seguir enumerando cientos de aportes y subsidios, no coinciden en absoluto con los ingresos de esta Argentina. ¿Y entonces qué hacemos? Pedimos dinero prestado. ¿Hasta cuándo vamos a seguir solicitando créditos, para que como hasta ahora las cuestiones sigan igual o peor? O aquí nos ponemos de una vez por todas, todos de acuerdo (en modo especial que lo hagan los representantes que hemos elegido), para colaborar en serio, y no como ese vecino que conocemos al que le ofrecen un trabajo en blanco y dice que no lo acepta "porque si no le sacan el plan", o esto definitivamente no tiene solución. Más clarito y sencillo, en este avión que está atravesando serias turbulencias desde hace varias décadas, vamos todos. Lo que equivale a decir, si el avión se cae, ¡Ojo! Porque aquí nadie se salva.

Felipe Demauro