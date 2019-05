Todavía tengo esperanza

Tengo esperanza, y todos tenemos el deber de la esperanza. Si no, no existiría el futuro o simplemente estaríamos circulando en un futuro que pensamos horrible. Uno tiene creencias y esas creencias nos invaden hasta hacerse realidad y se transforman en algo palpable. Todo tiene que ver con vivencias, con razonamientos, con ideales, y esos ideales nos dan esperanzas o desazones. Yo tengo esperanza en este país, algo que había perdido, que me parecía imposible de revertir después de ver un pueblo agotado, ensimismado, invadido por una ideología de destrucción, de corrupción, de violencia incansable, de fanatismo inclaudicable. Ahora tengo esperanza, y me lo creo, y me lo aseguro, y me lo reafirmo día a día pensando y viendo la transformación que se está produciendo en el país, con cambios paradigmáticos como que antes ningún gobierno no peronista terminaba su mandato y como que nadie iba preso en Argentina. Cambia, todo cambia, y allí estamos, transitando ese futuro que pensábamos horrible y no lo es tanto. Un 30% de gente que vota el pasado, el dolor, la corrupción, parecería mucho, pero no olvidemos que fueron el 54%. Algo está pasando aquí.

Rubén Deninno

DNI 13.488.668