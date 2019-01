Qué lástima, Mauricio, haber esperado tanto para tomar la iniciativa, pero enhorabuena que haya sucedido antes de terminar su mandato. Siempre pensé que, en medio de los muchos desaciertos protagonizados por un equipo ministerial que no estuvo a la altura de las circunstancias, el gobierno de Cambiemos podía llegar a ser recordado en el futuro por la institucionalidad devuelta al país, marcada por la no injerencia en temas de la Justicia, del mismo modo que al de Alfonsín se lo recuerda por su valiente actitud al enjuiciar a la junta de comandantes que arrasó con las instituciones, con el Congreso y con los derechos humanos. El DNU de extinción de dominio llega como un bálsamo en medio de las penurias a las que la zozobra económica nos llevó a los ciudadanos. La firma y las palabras del presidente nos devolvieron una parte grande de la esperanza perdida durante estos tres años de desaciertos reiterados. Le llena el espíritu de alegría a los argentinos de bien, hartos de las tardanzas, chicanas y gambetas que se venían realizando desde hace mucho tiempo en el "honorable Congreso de la Nación". Ya no habrá atajos adonde recurrir por parte de los costosos abogados defensores. La inversión de la carga de la prueba los obligará a trabajar en serio, (deberán demostrar cómo sus defendidos lograron acceder a bienes que en muchos casos sólo podrían haber conseguido en dos vidas), en vez de pavonearse ante los medios pretendiendo dar lecciones de derecho constitucional a los intrépidos periodistas que osaren formularles preguntas sobre los bienes de sus corruptos patrocinados. Este y no otro, es el verdadero "tiro para el lado de la justicia" por el que venimos clamando los ciudadanos ante la dama de los ojos vendados desde hace tanto tiempo.

DNI: 13.544.665

Maduro y el futuro perfecto

Qué maravilla que pueda hablarse de cosas del futuro, pero en tiempo pasado. El presidente de nuestro país hermano tiene actividades paranormales; un día, hablándole al pueblo venezolano, les comentó que estuvo hablando con un pajarito chiquitico (que lucía en su sombrero para darle mayor credibilidad a sus palabras) que era el alma de Chávez y que le decía que el comandante estaba muy feliz, pero que no se lo dijeran a nadie, que era un secreto revelado por él. Luego repitió esa anécdota pero al parecer sus allegados le dijeron que esa repetición no había sido del agrado de la gente (nunca segundas partes fueron buenas). Entonces obvió al pajarillo chiquitico y se involucró él mismo (así actúan los valientes). Fue así que decidió contarles ahora, que había viajado al futuro y al observar que "todo salía bien, decidió volver" para contarle a su adorado pueblo para que esté tranquilo. Va a estar bueno que en futuras arengas a su pueblo le cuente algo sobre "la muerte". Es probable que haya estado también en el limbo y regresado para relatarles buenas nuevas del más allá, aunque es seguro que deberá volver en busca de ayuda divina, para no caer (de maduro).



Otto Schmuler



La diversidad del universo

Simplemente, se trata de esta aventura que es sencillamente, la de vivir. Algunos se la toman demasiado en serio, pero en realidad creo que en la experiencia de morir encaramos una nueva aventura de vida. Existe tal aventura así como existe el Big Bang. Porque en el universo parece que hay un final y sin embargo al llegar al supuesto final comienza uno nuevo y así siguen los universos apareciendo. De esa manera se respondería a todas las preguntas como: el ser, el todo, la nada; la antigüedad de la vida en la Tierra después del Big Bang y la existencia de millones de estrellas, de posibles seres que habiten otras galaxias, de otras energías creadoras y de energías que destruyen todo lo conocido por el hombre creando nuevas formas de vida que no podemos imaginar. También digo que nuestra madre, el planeta Tierra, es un pequeño punto existente en este universo. De manera que él o los universos tendrán las respuestas que pretendemos sobre la vida y la muerte y por qué no, los orígenes de las mismas.

DNI: 6.047.844



CFK mejoró y maduró

El abogado Juan Grabois (autoproclamado representante del Papa Francisco) ante una requisitoria periodística sobre cómo calificaría la actualidad de CFK, respondió: "Cristina mejoró, maduró". Me inclino a coincidir. No cabe duda de que con la ayuda de un toque de botox o los buenos oficios de algún cirujano plástico, se nota cierta mejora facial. En cuanto a su maduración, creo que hasta se pasó de tiempo.

Marta Escobar