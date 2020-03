Tierra insegura

Inseguridad en cualquier hora y lugar. Generada por un desfalleciente status socioeconómico. Ordenada por patrones del vicio y jefes de bandas. Ejecutada por elementos criminales, sicarios, personalidades enfermas, menores endurecidos. Favorecida por policías y abogados corruptos. Flexibilizada por vetustos procedimientos penales y funcionarios ignorantes. Las víctimas son mujeres y hombres, bebés y ancianos, obreros y empresarios, profesionales y desempleados. El mundo criminal está lanzado: sólo le interesa el resultado económico, satisfacer el ego, demostrar quién puede más. No existe respuesta concreta a nuestros requerimientos de justicia, aunque sea prioritaria respecto a la negociación con el FMI, resolver el privilegio de los jueces jubilados o atender enfrentamientos políticos. Hay víctimas inocentes a diario. La responsabilidad final será nuestra porque nos dirán que somos incapaces de realizar una gran movida nacional como lo hacen grupos de gente que defienden otros derechos. ¿Acaso vivir no es un derecho, o es un tema que no interesa a la mayoría argentina? Despertemos a las autoridades de su letargo porque hay un país que los está evaluando. Si no hay móviles suficientes recurran a los vehículos oficiales, compren tecnología específica si no cuentan con ella, si les falta personal idóneo recurran al sector castrense, a las fuerzas de Defensa Civil, a ciudadanos probos o retirados que colaboren en tareas de vigilancia e investigación. Pidan colaboración a países que ya han pasado por estas situaciones. Para un argentino con vida no hay nada mejor que otro argentino con vida.

DNI 6.012.531

El dinero no lo compra todo

Suponemos que el dinero lo compra todo. Creemos que los ricos atesoran suerte, seguridad o felicidad por lo que tienen. Nos equivocamos: esa gente está infeliz e insatisfecha como cualquiera. Poseen cosas materiales pero sus gustos, vicios y disgustos los acercan a la muerte, alejándolos de una vida digna. Un filántropo multimillonario confiesa que la vida hogareña lo transforma en el mejor padre, esposo, hijo, hermano, amigo, todo lo que puede ser para vivir en un mundo mejor. El autocontrol de nuestro cuerpo, mente y alma es fundamental para estar feliz en cualquier sentido. Los bebés andan cuando lo desean o lloran cuando quieren algo. Es natural porque carecen de autocontrol, pero a medida que crecemos, entendemos que debemos esperar por las cosas y controlar todo impulso. Obtenemos ese éxito cuando somos dueños de nuestro cuerpo. La mente trabaja siempre siendo el más poderoso músculo y decide cuando tenemos dolor, sentimos placer, estamos contentos o enojados. Ser los dueños de nuestra mente nos introduce en sus partes inconscientes y podemos cambiar formas de pensar cada cosa. Dicen que la gente con suerte tiene un alma especial. Esta creencia es inválida porque apoderarnos de nuestra alma implica tratar al resto de la gente, descubrir qué moral o valores elegiremos y cómo nos comportaremos frente a robos, engaños, muertes. El dinero no podrá comprar nuestro cuerpo, mente ni alma porque jamás los venderemos.

Rubén Mario Baremberg

Agresión a los italianos

La frase agresiva, hiriente y repulsiva contra la comunidad Italiana dicha por la vicepresidenta en Cuba demuestra el grado de odio y rencor que la caracteriza. La comunidad italiana integrada por piamonteses, friulanos, genoveses, napolitanos y otros, vinieron al país mayormente a finales del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX. Trabajaron en el campo, crearon industrias, empresas, otros se dedicaron al comercio, a la ciencia, a la cultura y demás ramas, haciendo junto a otras comunidades, la Patria Grande llamada Argentina. La vicepresidenta no tiene autoridad moral, ética ni dignidad para tratarlos a los italianos de mafiosos, cuando como presidente formó una banda que saquearon al país (según lo dicho por la Justicia), dejando a la Argentina una tierra arrasada y la patria lacerada. Nosotros, descendientes de italianos que trabajamos durante más de un siglo construyendo este país, estamos muy orgullosos de pertenecer a la comunidad italiana, y los agravios no nos desmerecen sino todo lo contrario, nos valoran mucho más, sabiendo de donde vienen.

Juan Carlos Bressan