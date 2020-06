¿Tienen moral quienes ejercen el poder?

Maquiavelo sostenía que el príncipe debe causar todo el mal junto, para que la percepción de este mal sea la menor posible. El presidente norteamericano sabe que su popularidad depende del rumbo de la economía, la cual está siendo bombardeada por la propagación del coronavirus. Es consciente de que imponiendo una cuarentena estricta se salvarían muchas vidas, pero cuando vengan las elecciones lo que determinará su permanencia al mando de uno de los países más poderosos del mundo es la sensación de bienestar material de cada votante. Probablemente, el mandatario estadounidense va a perder de entre sus partidarios a aquellos que vieron morir a sus seres queridos, en tanto que los demás sólo ponderaran la evolución positiva o negativa de su situación personal dentro de los meses anteriores al sufragio. Esta conducta humana es descripta por cantidad de especialistas en el estudio del comportamiento de los electores. No estoy haciendo juicios de valor, sólo planteando una realidad a tener en cuenta. Es triste lo que describo, y ojalá en un futuro las decisiones de los seres humanos para elegir a sus gobernantes prioricen otras cualidades, pero eso va a depender también de la oferta que tengan frente suyo. Lamentablemente uno no puede elegir lo que no existe.

Flavio Sfulcini

DNI 25.007.696