Terrorismo impune

Hace unos días se cumplieron 25 años en que un atacante suicida, manejando un auto con casi 300 kilos de explosivos, estacionó frente al edificio de la Amia, centro de la comunidad judía en Argentina, una de las más pujantes de la región. Por estos días, es el ataque terrorista más sangriento en la historia de América Latina y el que más víctimas dejó como saldo. Dos años antes, la embajada de Israel en nuestro país, también fue alcanzada por otro coche bomba. Sin duda, los dos atentados tuvieron como finalidad asesinar judíos, un pueblo que es objetivo de ataques desde hace siglos. La característica de estos atentados, de 1992 y 1994 no tiene fronteras. Conviene tener presente que pueden haber comenzado contra los judíos, pero pueden afectar a cualquier argentino. Sobran indicios y sospechas para creer que estos actos criminales responden a un grupo radicalizado de la República Islámica de Irán, pero a 25 años de los hechos, los familiares de las víctimas siguen esperando justicia. La comunidad internacional debe reflexionar y ayudar a nuestro país en la búsqueda y detención de los responsables, deben tomar todas las medidas necesarias para terminar con la impunidad. Conviene recordar que si las autoridades olvidan estos hechos, o se rinden ante el terrorismo, nos convertirá en su próximo objetivo. El esfuerzo para aclarar estos hechos, es nuestra deuda con las víctimas, con nosotros mismos y con nuestros descendientes, porque buscan hacer impacto directo sobre la libertad y la convivencia de los pueblos, constituidos en repúblicas.

Jorge Omar Bustamante

Felicitaciones por el buen trato

Quiero felicitar al equipo de trabajo del Centro de Asesoramiento Social de Alquileres, de calle Paraguay 156. El director Gustavo Alvarez, con quien tuve oportunidad de dialogar personalmente, demuestra un genuino interés y ocupación por defender y ampliar los derechos de los inquilinos. El abogado Juan Ignacio Domínguez brinda un excelente asesoramiento legal y una comprometida y personalizada práctica profesional. Por su parte, Mariana, Romina y Juan Martín reciben y atienden a cada ciudadano con respeto, profesionalismo y cordialidad. Este equipo de trabajo está conformado por seres humanos entre los que a simple vista se percibe una comunión y una entrega total y honesta en pro de las necesidades y defensa de los derechos de los inquilinos.

María Illari

Barranca sin baranda

La prolongación de la Avenida de la Costa de Rosario es una obra de gran utilidad ya que no sólo embelleció la zona sino que también agilizó el tránsito hacia el norte a través de otro acceso a Granadero Baigorria. Dicho acceso conecta con calle Los Plátanos, y en ese lugar existe una franja de terreno de importante dimensión. Su ubicación sobre la barranca ofrece una hermosa vista hacia las islas y el puente Rosario - Victoria, y es aprovechada, sobre todo en fines de semana, por familias que acampan en el lugar. Por este motivo, es necesario que la Municipalidad de Granadero Baigorria disponga medidas de seguridad en el lugar porque no hay baranda de contención y si bien hay un cartel preventivo no es suficiente. La barranca es muy profunda y una caída tendrá consecuencias que después lamentaremos. Ojalá el intendente Maglia tome las medidas necesarias para concretar esta obra. Una baranda vale mucho menos que una vida.

Antonio Locatelli

DNI 5.992.094

Estará viviendo en otro planeta

Me refiero al lector que encabezó su epístola publicada en este diario con fecha 30 de agosto, titulada "¿Cómo pueden votar así? (II)", negando lo que es innegable como la corrupción de todos los funcionarios del gobierno anterior, desde el primero al último. ¿No vio en programas políticos televisivos el recuento de dólares en la Rosadita? ¿Y los bolsos con dinero de José López? ¿Y la fortuna inconmensurable de Lázaro Báez y lo que podríamos enumerar como infinitos actos de corrupción y enriquecimiento ilícito de la totalidad de funcionarios y dirigentes sindicales? Además, no se entiende la situación de los más de cien procesos al presidente Macri por contrabando de autos. Le pediría al citado autor de dicha carta que explicara la situación anterior relacionada con el actual presidente, y la negación de las causas penales que conllevan a tribunales a casi todas las autoridades del anterior gobierno, que no son precisamente "presos políticos" sino delincuentes comunes. Por eso me pregunto si esta persona vive en este o en otro planeta.

Bernardo Koosnac