Tengamos fe porque "hay lugar"

Una pregunta simple, sencilla, pero concreta. Una pregunta que interpela, no solo a los actores de un momento histórico, sino una pregunta que atraviesa todos los tiempos, todas las culturas, durante los veintiún siglos de esta era. La pregunta que hoy vuelve a cada uno de nosotros, es la pregunta que nos formula un hombre simple de oficio carpintero de profundas convicciones religiosas, pero también con un gran compromiso cívico. Vivía en Nazaret pero por aquellos días nos cuenta la historia, que este hombre llamado José tenía que ir a su ciudad natal, Belén, a inscribirse para el censo que se celebraba en todo el Imperio, cuando Quirino gobernaba la Siria. Y fue allí donde a María, su esposa, le llegó el momento de dar a luz. José comenzó a preocuparse y a ocuparse de buscar un lugar para que su esposa pudiera traer su hijo al mundo en un lugar medianamente digno. No fueron pocas las puertas que José el carpintero golpeó preguntando una y otra vez: ¿hay lugar? ¿Cuál creen que fue la respuesta? La historia ya nos la contó: la respuesta fue no. Hasta que encontró un establo donde humildes pastores cuidaban a los animales de sus patrones y fue allí, en aquel lugar donde pudo nacer aquel niño que puso un antes y un después a la historia. Esta pregunta una vez más nos la hacen hoy tantos José, tantas María que se han cansado de preguntar si hay lugar, sabiendo que casi siempre la respuesta es no. La miserabilidad, el egoísmo , la ambición han querido achicar el mundo y construir uno más pequeño donde haya lugar para unos pocos. Por suerte, existen muchos pesebres. Los pesebres de hoy son los refugios, los comedores, los merenderos, que en la mayoría de los casos como aquellos pastores son hombres y mujeres simples y sencillos que tienen vocación de abrir puertas a quienes tantas veces se las han cerrado, hombres y mujeres simples y sencillos que tienen vocación de dar un lugar a quienes fueron arrojados del sistema. Por suerte hay pesebres sin grietas donde no se tiran los pobres en la cara para buscar culpables, por suerte hay pesebre donde no se los usa para la política chiquita y mezquina. Seguramente todos hemos pasado alguna vez por la experiencia de que algún José venga a preguntarnos si hay lugar. No se puede ser verdaderamente feliz si el que está al lado de mi no tiene lugar donde poder sentirse querido, cuidado, amado. Hoy intentemos decirles a algunos, a los que podamos, a los que están a nuestro alcancen, ¡hay lugar!

Dario Maruco