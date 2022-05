Telecom no da respuestas (II)

Agrego a la carta aparecida el 8 de mayo pasado. También barrio Moderno está atrapado en la incomunicación y el destrato de esta empresa, de la que somos usuarios cautivos. Vaya un ejemplo: no tengo servicio desde el 22 de diciembre pasado pero lo sigo pagando, si no lo hiciera, la concesionaria telefónica lo cortaría por falta de pago. Detallo los reclamos pendientes: 95885004/96038995/4SUZPQE y ENACOM 05583416 por si alguien quisiera ayudar. Tampoco la Defensoría Nacional logró la reposición del servicio a pesar de sus intentos. Mi mayor deseo es que se puedan movilizar prontas soluciones no encontradas hasta el momento.