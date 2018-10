Te educo, no te educo

El titulo de mi carta es porque ya la gota rebalsó el vaso y tener clases en la escuela 330 República de Grecia de la ciudad de Granadero Baigorria, tanto en horas lectivas como en educación física, es como deshojar una margarita. En el establecimiento hay que hacer reparaciones y no se los hace ir a los chicos; se rompe algo, otra vez sin clases. Quince días de receso escolar de invierno y no se usaron para estos tipos de cosas. Fue más fácil dejar sin estudios 15 días más a los chicos para reparar caños rotos, y otros dos o tres más en lo que va del año para la limpieza de tanques de agua. Y el toque de oro se la llevan los docentes, que no usan estos días "obligatorios" para reuniones de maestros sino que esperan a reanudar las clases para otra vez desobligar a los chicos y hacerles perder uno o dos días más de clase. El puesto número dos es para los profesores de educación física que han dejado sin esta actividad a los alumnos del turno tarde, a contar a groso modo como mínimo unas 10 o 12 clases. Y si exagero y mis cálculos son malos, eso no es lo importante sino es hacer saber que los chicos van y se tienen que volver a sus casas sin realizar la actividad. Y la institución no tiene la delicadeza de informar con antelación de que el docente no se hará presente tal o cual día. Realicé dos llamados, uno al colegio para dar mi queja y hacer catarsis, y la respuesta fue que este ha sido un año muy atípico, que aparte de los paros han habido muchas convocatorias para que los docentes se capaciten. Mafalda se haría esta pregunta: ¿no pueden hacerlo en otro horario? Pregunta tonta y simple pero es así. El otro llamado fue al Ministerio de Educación. Lamentablemente no llegué más allá de que el contestador me paseara por todo el menú para que al final nadie me atendiera y se cortara la llamada, o alguien levantó y cortó el teléfono. Nadie defiende la educación pública, ya nadie tiene vocación, la escuela ya no es un pilar, un apoyo para la educación de nuestros hijos.

El 7 de de octubre es el día de la ciudad de Rosario de Santa Fe y quisiera contar de la Virgen del Rosario, nuestra patrona. En el año 1208, la Virgen María se le presentó al santo Domingo y le enseñó a rezar el Rosario para que lo difundiera. El santo así lo hizo y su difusión fue tal que las tropas cristianas, antes de la batalla de Lepanto, el 7 de octubre de 1571, rezaron el mismo y salieron victoriosos ante una enorme fuerza de los turcos que amenazaban el futuro de la cristiandad. Luego, el Papa San Pío instauró la fiesta de la Virgen de las victorias para el primer domingo de octubre. Más adelante, el Papa Gregorio XIII cambió el nombre de la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, y Clemente XI extendió la festividad a todo occidente. Posteriormente, San Pío X la fijó para el 7 de octubre y afirmó, "denme un ejército que recen el Rosario y venceremos al mundo". Rosario significa corona de rosas y tal como lo definió san Pío V, es un modo de oración al alcance de todos, que consiste en ir repitiendo el saludo que le dio el ángel a María, interponiendo un Padre Nuestro entre cada diez Ave María.

Están reciclando bidones tóxicos

Les escribo porque lamentablemente voy a tener que abandonar mi casa, que levanté con tanto sacrificio y esfuerzo, porque se ha instalado detrás de ella una recicladora de bidones de agroquímicos muy tóxicos y llevo más de un mes respirando este aire que nos llevará a la muerte. El local donde se reciclan es en Pedro Lino Funes 2849. Los bidones son lavados y molidos aquí mismo, lo que emana un gas terriblemente tóxico y es lo que respiramos todos los días. La actividad está terminantemente prohibida, ningún envase de agrotóxico tiene que estar en Rosario y menos sin un proceso previo de lavado, pinchado y compactado. Después de hacer reclamos ante el Ministerio de Medioambiente y la Municipalidad de Rosario, no he conseguido respuesta, y cada día nuestra salud empeora. Sólo quiero decirle al gobernador y a la intendente que van a cargar sobre sus espaldas la enfermedad de una pujante familia rosarina. Sólo se acercó a escucharnos un concejal al cual acudió una profesora de mi hija menor, que le dio pena su relato. Desde ya me despido, esperando que algún día llegue un mundo mejor para todos.

¿Adónde vas Argentina?

Es lo que nos preguntamos la mayoría de los argentinos que amamos nuestro país. Referirme al terrible momento económico por el que está pasando sería echar en saco roto mis impresiones, pero en lo político sí que puedo decir: ¿qué votaron mis compatriotas? Los componentes del actual gobierno siguen expresando que están haciendo lo correcto mientras el pueblo está cada vez más asfixiado. Este Ejecutivo no es que sean inútiles o incapaces, su presidente, ministros, senadores, diputados, tienen muy en claro que todo esto que está ocurriendo es lo que vinieron a hacer. Todo lo realizado no es una improvisación, es el plan que tenían y lo están llevando a cabo favoreciendo siempre a las grandes corporaciones. ¿O nosotros, el pueblo, tenemos la capacidad económica de poder comprar hasta 5.000.000 de dólares por mes? ¿Para quién sacaron el cepo al dólar? Este grupo que se enquistó en el gobierno, mintiendo, con una cantidad de promesas todas incumplidas, con la enorme ayuda de algunos medios en su campaña electoral, y luego cuando asumieron con el blindaje que realizaron en conjunto con la otra pata de la corrupción: la Justicia, es como ahora llevan adelante su programa de destrucción de nuestra querida Argentina. Por eso que me pregunto si pasamos por alguna situación similar en los 12 años del anterior gobierno. Esto es por todo lo que realizó el actual gobierno y no producto de "la pesada herencia". Estamos viviendo con incertidumbre e intranquilidad. Por eso me pregunto ¿adónde vas Argentina?

A los lectores de La Capital

Estoy impulsando a través de un proyecto, ya aprobado por el Concejo. la colocación de gigantografías que recuerden la construcción de la Estación Terminal de Omnibus Mariano Moreno. Requiero para ello fotografías antiguas con la mayor cantidad de datos precisos para luego proceder a la elección de las mismas. Aclaro que es sólo a título de préstamo ya que una vez logrado el cometido las devolveré. Asimismo, también estoy en la búsqueda de fotografías antiguas del Palacio de Tribunales, de avenida Pellegrini y Balcarce. El único dato que tengo es que fue construido por la empresa Construcciones Civiles Candia. Mi número de celular es 153 639822. Desde ya muchas gracias.

