Tarifas que no se pueden pagar

Perdón por no hablar del coronavirus, pero voy a hablar de otra cosa que nos está matando a los jubilados, mucho más a los que percibimos la mínima. Esta es una pregunta que le hago al señor presidente de la República, que trata de priorizar en esta crisis lo solidario. Por qué los jubilados y con más razón los que perciben la jubilación mínima pagamos los servicios con el mismo costo que pagan, pongamos, por ejemplo, ya que tanto se habla, los jueces. Cómo vamos a pagar la energía eléctrica, el agua, el gas, los impuestos municipales. Para poner un ejemplo, un juez que gana 700 mil pesos paga por el mismo consumo que un jubilado que percibe 15 mil pesos. Señor presidente usted dice que no se pueden pagar las jubilaciones. Que suman un monto muy importante. El Estado no puede pagar y nosotros sí. Por favor, ponga orden a esta inequidad. Hágalo por medio de un decreto y establezca que en todo el territorio de la República Argentina los jubilados deben tener al menos un 50% de descuento. Le recuerdo una frase que usted debería saber: “Mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar“.

Miguel Amado Tomé

Irresponsabilidad e ignorancia

Estoy preocupada con gente que, en estos días está llegando de España, Italia, precisamente de la Dante, y otras instituciones; las que no han tomado las medidas de salud correspondientes por el coronavirus (cuarentena). Y si las tomaron, fueron incorrectas, en su mayoría, conviviendo con los miembros de su familia, los cuales salen normalmente a trabajar o asistiendo a la facultad. No hay prevención adecuada. Somos personas con factores de riesgo que no deseamos infectarnos. Espero que haya control estricto y que las autoridades se encarguen de estos casos, ya que gran parte de la población rosarina no toma conciencia, aduciendo que hay una psicosis colectiva. Y no es así. Eso es responsabilidad y sentido de la convivencia. Muchas gracias.

Marcela Giordano

DNI 12.730.590

El pánico no es buen consejero

Frente a la pandemia del coronavirus, es muy importante que desde los medios de comunicación social se tenga absoluta responsabilidad en el manejo de las noticias. El periodismo debe informar y no divulgar noticias sensacionalistas, tremendistas, porque ellas generan pánico en la comunidad. Hay que ser muy profesionales a la hora de hablar en público sobre un tema tan preocupante como el coronavirus, por ejemplo. Como también de otros asuntos que pueden crear inconvenientes a la población. El pánico no es buen consejero. Nadie duda de que hay riesgo para la salud humana, que ha muerto gente; sin embargo no está bien que se instale una industria del miedo a través de las noticias sobre la enfermedad durante varias horas del día.

Marcelo Malvestitti

Mis hijos me pertenecen (II)

Quisiera agregar algunos conceptos a la carta de Angélica Giovagnoli de Coulter, publicada el último viernes. Si bien es cierto que la fe y las creencias religiosas no tienen ninguna evidencia científica, también es cierto que la “ideología de género” tampoco la tiene. La ideología de género no es una rama de la medicina ni de la biología; no se basa en el método científico ni tiene evidencia científica para nada de lo que sostiene. La ideología de género incluso niega a la biología y contradice a la ciencia, por ende la “ideología de género” como su nombre indica es idealismo sexista y no materialismo marxista como erróneamente los neonazis quieren hacer creer. La filosofía del materialismo se basa en la evidencia empírica, por lo tanto la ciencia es materialista, en cambio la ideología de género no lo es. Invito a los lectores a interiorizarse en el pensamiento del filósofo italiano Diego Fusaro que ha desenmascarado a la ideología de género (y por eso el pensamiento hegemónico de las universidades posmodernas lo está censurando).

Mathias Orué Suleimán