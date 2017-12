Sugestiva actuación del juez Bonadío

Sugestivamente, el juez Bonadío esperó que la ex presidente asumiera en el Senado para dictarle la prisión preventiva y el desafuero, sólo unos días de diferencia para que Cristina debiera cumplir como cualquier ciudadano con la Justicia por haber infringido la ley. Más aún, la gravedad de las imputaciones determinadas por el juez, procesándola por traición a la patria y el desafuero, no condicen con la espera, que resulta estéril por los fueros adquiridos. Casi 80% que no la votó en las últimas legislativas nacionales, seguramente se estarán preguntando si este juez actúa con imparcialidad, o está dándole prerrogativas. El hecho de que se trate de una ex presidente debería ser motivo mayor para no otorgar prerrogativas, fue ella quien durante ocho años dirigió el más alto cargo y está sospechada seriamente de corrupción, asociación ilícita, posible autor intelectual del homicidio del fiscal Nisman y traición a la patria, entre otros ilícitos. Es dable suponer que al menos estos cuatro ex funcionarios presos, De Vido, Jaime, Bodou y Zannini, no actuaron sin la autorización expresa de Cristina y Néstor. Por eso no se entiende la negligencia del juez en darle el beneficio de los fueros por una diferencia de días. La Justicia de nuestro país atraviesa un serio descarrilamiento, es necesario que, el Consejo de la Magistratura deje de dormir o mirar para otro lado, y que comience a actuar sobre los jueces que no cumplen su función con celo y honestidad, de lo contrario es mejor disolver el Consejo y ahorrarnos los sueldos.

Miguel Baghdasarian