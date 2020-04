Solos y vulnerables

Vivir solo no se trata muchas veces de una elección. Cientos de adultos mayores viven actualmente solos en nuestra ciudad sin la debida atención y muestras de amor y afecto. Problemas de vivienda, dificultades de acceso a la atención de la salud, la pertenencia a los estrados más castigados de la sociedad, falta de contención, son sólo algunos ingredientes de un entramado complejo que no deja de sorprender, tanto y dolorosamente frente a la cruel pandemia del coronavirus que ataca preferentemente a los adultos mayores librados muchas veces a su suerte en solitario. Por ello, cabe destacar el valioso trabajo de voluntariado que realizan muchos jóvenes de manera formal convocados por la comuna local, la Universidad Nacional de Rosario y organizaciones de la sociedad civil de atender los llamados y asistir a las personas mayores haciéndoles las compras de alimentos, remedios, artículos varios y acompañamiento psicosocial mitigando en parte los efectos negativos-de la soledad y construyendo beneficioso puente de solidaridad y afecto. El nivel de desarrollo de una sociedad (conocido como participación social) se mide a partir de las actividades y acciones de sus miembros en diferentes ámbitos y circunstancias. La actividad de voluntariado que realizan los jóvenes funciona como base importante y decisiva en la formación de ciudadanos y en la construcción de un mejor capital social para el crecimiento de Rosario.

Penas y alegrías de la cuarentena

Cuarentena total, me da alegría y también una gran pena. Alegría porque se podrá cortar un río por donde navega el virus mortal. Pero tristeza porque sufrirán muchos que día a día salen a ganarse el pan. He visto como los gobiernos fueron agrandando la pobreza, no creo que de un plumazo con acciones aseguren que muchas familias tengan el plato de comida en su mesa. Cuarentena total me da alegría, pero también una gran pena. Hay argentinos que con el esfuerzo diario de sus manos compran fideos y la papa. Hay argentinos que se acuestan por la noche con sólo una taza de mate cocido en su panza. Dos kilos de huesos llamados puchero valen tanto que no hay subsidio que pueda asegurarle el mes venidero. Pueden decir los gobiernos "cuarentena total", pero si entre nosotros no nos ayudamos sufrirán y morirán otros, y este padecimiento no será por una causa viral. Encerrate, pero no cierres tu corazón. Si sabes que alguien la pasará mal, compartí tus bienes, tu comida o ropa. Hoy Dios nos pide que como hermanos estemos atentos a los demás como si fuéramos sus sombras. Argentina es injusta y desigual desde hace décadas. No cambiará todo por las palabras de un gobernante, o por las promesas de un ministro tambaleante. Llegó la hora en que cada uno cuide al pobre que Dios pone en su puerta o en sus ojos. Saldremos adelante, heridos, maltrechos, fortalecidos. Saldremos adelante con el alma más grande, porque en las pruebas de la vida surgen los valientes, surge la fe de repente porque Dios en persona nos llenará con su amor.

Tengo derecho a decirlo

Antes que nada quiero decir que estoy de acuerdo con las medidas de el señor presidente de la Nación, ahora quiero expresar mi opinión en cuanto a la situación de los ciudadanos que reciben ayuda. Para mí la palabra ayuda no existe, desde los 15 años de edad que no recibo ninguna y he trabajado tratando de crecer y he formado una familia con mi esfuerzo. Ahora pregunto, para cuándo un centro para los que trabajamos y aportamos para mantener a gente como las que vi ayer paseando y fumando por la calle y riéndose, mientras uno hace la cuarentena como corresponde. Tengo un comercio que es de los que no pueden abrir, ¿cómo hago para pagar el alquiler de mi casa y el del negocio? Entiendo y comparto que la salud es lo más importante y lo comparto, ahora espero de la clase política "un centro" para el que trabaja. No quiero ningún regalo, sólo trabajar para mí, no para uno que anda fumando porros por la calle. Basta de ayudar al vago, no quiero, y tengo derecho a decirlo.

Horacio Osudar