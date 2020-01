Sólo pedimos un trabajo fijo

Somos una familia que está viviendo en San Juan 482 de la ciudad de Roldán. Hace seis meses que mi marido fue echado de su trabajo. Con su sueldo solventábamos impuestos, alimentos para nuestro hijo y el alquiler. Hoy debemos dos meses porque o comemos o pagamos. Ofrecemos servicio de reparación de persianas que es el oficio aprendido de mi papá. Nos queremos volver a Rosario ya que acá nos dijeron que no hay trabajo y si hay, te pagan nada. Solo pedimos trabajo fijo para salir de esta situación económica horrible. Necesitamos ser escuchados, no estamos pidiendo nada más ni nada menos que un trabajo para poder pagar nuestro alquiler. Estamos a días del cumpleaños de mi hijo y le tuve que decir que no se lo podíamos festejar. Limpio casas de familia y plancho pero no alcanza. Queremos que esta carta llegue a los gobernantes y que sepan que queremos darle un futuro a nuestro hijo para que llegue más lejos que nosotros.

Paola Andrea Herrera

DNI 30.254.926