Sobre olores y colores

Esto sucedió realmente en el mes de octubre de 1998 y creo que conviene recordarlo para reflexionar sobre los colores y olores de la piel y su relación con las miserias humanas. En un vuelo de la línea aérea British sentaron a una dama muy perfumada al lado de un hombre de raza negra. "Qué horror", dijo la señora pidiendo en voz alta que la cambiaran de sitio. Inmediatamente acudió la azafata y le informó que aunque el vuelo estaba muy lleno se fijaría en primera clase para ver si había algún lugar disponible. La dama se sintió feliz porque la cambiarían de ese asiento junto al negro que para ella olía mal. Al cabo de unos minutos volvió la azafata y le informó: "El vuelo está lleno pero por suerte encontré un asiento vacío en primera clase. Pedí autorización para el cambio al comandante y me dijo que no se puede obligar a nadie a viajar al lado de una persona tan desagradable". La señora con cara de ganadora intentó salir del asiento pero en ese momento la azafata se dirigió al hombre de raza negra diciéndole: "¿Señor, sería tan amable de acompañarme a su nuevo asiento?". Los pasajeros que observaron la escena aplaudieron la acción de la azafata. Enterada del suceso la compañía de aviación puso avisos en sus oficinas con el siguiente mensaje: "Las personas pueden olvidar lo que les dijiste, lo que les hiciste, pero nunca olvidarán cómo los hiciste sentir". Posiblemente esta sea una historia conocida pero se me ocurre muy adecuada para contarla en las escuelas o en las sobremesas familiares cuando tratamos de explicar que es el "bullying".

Omar Pérez Cantón

El talento de "los Fernández"

Aníbal, "el payador", Alberto, "el armador", y Cristina, "la perseguida" integran una tríada inefable y actúan alternadamente y en combinación desde hace más de una década y media. Cada uno a su turno, suelen regalarnos valiosas actuaciones teatrales (tragicómicas) cargadas de improvisación y sarcasmo. Aníbal es capaz de afirmar con tozuda convicción (y sin ponerse colorado) que Alemania tenía más pobres que Argentina; o más acá en el tiempo (en una charla con un periodista) que Cristina no es chorra. Eso sí, mirando fijamente al interlocutor de turno y manteniéndole la mirada. Alberto es capaz de explicar que no decía lo que decía cuando decía que "el peronismo fue progresista con Néstor y patético con Cristina porque terminó siendo el partido de la obediencia". Cristina nunca explicó por qué acusó al FBI de haber conspirado contra ella, cuando estalló lo de las valijas de Antonini Wilson, siendo que al día siguiente del incidente con la policía aeroportuaria, al voluminoso venezolano las cámaras de la TV lo registraron en el ágape brindado a Hugo Chávez (a pesar de que Aníbal, desafiara a quien fuera capaz de demostrarle que Antonini había sido invitado a la Casa Rosada).

Otto Schmucler

Oscura rosca energética

Acaba de surgir una noticia restrictiva para la capacidad de maniobra de un posible gobierno nacional preocupado por el nivel de tarifas eléctricas que afrontan los ciudadanos. La Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (Cammesa), que es quien fija el precio al que compra su energía la Empresa Provincial de la Energía (EPE), entre otras, a escasos días del cambio de gobierno ha designado un nuevo vicepresidente propuesto por la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la República Argentina (Ageera) y confirmado como gerente general al actual que fuera designado por la Administración Macri y duramente cuestionado por la misma Ageera por su ausencia durante el apagón total del pasado Día del Padre. Tal situación deja a Cammesa, un instrumento fundamental para la fijación del precio mayorista por el próximo gobierno, en manos de autoridades que no representan el interés general sino el de un sector del negocio eléctrico, aun bajo la posibilidad de estar vulnerando los estatutos empresarios.

Daniel Omar García

Padres autoconvocados

Felicito a los padres de alumnos del colegio secundario de la Universidad de Rosario. El derecho a huelga, como el derecho a la educación, deben ser defendidos y promovidos con entusiasmo, convicción y firmeza. El abuso de cualquier derecho, en este caso el de huelga, que se abusa para ponerlo al servicio, no de los intereses de los educadores sino de determinadas fuerzas políticas, es condenable. Lo es porque el abuso violenta el derecho de los demás (el derecho a la educación) y debilita y desvirtúa al mismo derecho invocado, cuya defensa pierde credibilidad. Por eso, el abuso debe ser restringido y rechazado con la misma firmeza y convicción con que se defiende el derecho abusado.

Nora María Casiello