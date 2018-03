Sobre malos y brutos

El dicho "Es preferible un malo antes que un bruto", creo que es de Perón, pero lo escuché aplicado por primera vez cuando Ada Donato presentó su libro "El olor de la gente", donde, con su reconocido estilo, hacía ficción sobre las conductas humanas, un tema con distintos enfoques. Hoy no se discute que la personalidad es, en mayor o menor medida, algo adquirido. Kurt Lewin nos dice que la conducta depende de factores personales y ambientales, por lo cual para comentar sobre malos o brutos debemos tener en cuenta la psicología, los roles que asumimos o delegamos y el respectivo contexto. La experiencia me dice que el malo es agresivo, cruel, impiadoso, desconsiderado, antisocial, malicioso, pérfido, perverso, ruin, nocivo y perjudicial, características que por lógica nos inclinarían al rechazo. Aunque por las mismas razones, es de alguna manera fácilmente identificable. Podemos precavernos de él porque tiene una conducta coherente y predecible, no genera sorpresas. Curiosamente el dicho nos recomienda preferir a un malo antes que a un bruto. Sucede que el bruto, aun con diplomas, es incapaz, necio, torpe, voluble, no mide consecuencias, carece de sentido común y por ello su conducta es contradictoria e impredecible, es decir, carece de códigos sin sentir culpas y puede ser totalmente peligroso cuando se le asignan tareas de conducción o responsabilidad. Es el caso del mono con navaja o del que actúa con miopía y sin convicciones siguiendo conductas erráticas. Este ejemplar, cuando es mayor y no ha sabido capacitarse para la vida en común (para esto no es necesario ir a la universidad), si adquiere poder se transforma en un individuo soberbio, sin humildad ni autocrítica, en resumen, en alguien peligroso por amoral. Ningún individuo o grupo en sus relaciones básicas puede prescindir de principios morales elementales ni de una clara visión sobre la realidad cuando se trata de tomar decisiones importantes; por esto mismo no es conveniente que la sociedad se equivoque al elegir representantes o delegados de sus derechos. Al malo habrá que corregirlo o encausarlo, si esto no es posible se recurre a la Justicia. Al bruto habrá que educarlo y esperar que aprenda, pero si no quiere, no puede o ya es tarde, tratemos por lo menos que no intente engañarnos. Finalmente digamos que los fracasos económicos que perjudican a grandes sectores suceden cuando se asocian o se mezclan malos con brutos, por lo cual elegir a unos sobre otros termina siendo cuestionable. La idea es ni malos ni brutos, simplemente tener en cuenta a los buenos y capaces. Suelen pasar inadvertidos, la intuición y el olfato pueden guiarnos.

Reflexiones sobre el 8M



Reflexiones sobre el 8M

El Paro Internacional de Mujeres, llevado a cabo el 8 de marzo pasado, congregó a decenas de miles de manifestantes que recorrieron las calles de Rosario y de diversas ciudades de la Argentina. Una multitud se movilizó transportando reclamos centrados en la igualdad de derechos, aborto seguro, legal y gratuito, y políticas tendientes a poner coto a los femicidios. Sobre este último ítem, hubo 298 el año pasado. De ese total, 38 ocurrieron en Santa Fe y, de ellos, la mitad fue en Rosario. Ojalá, luego de esta masiva movilización y los pedidos de freno a las problemáticas de género, haya una toma de conciencia y se busque otra salida a las discusiones, no a través de agresiones, violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Un país se construye cuando sus habitantes tienen un comportamiento ejemplar, y están lejos de acciones prepotentes e irracionales.

Marcelo Malvestitti

Vereda rota y peligrosa



Vereda rota y peligrosa

A dos casas de mi domicilio, de Pasaje Olimpo 1942, hay una empresa de transporte llamada San José, y su vereda se está hundiendo. Ellos ya no entran los camiones por el pasaje pero con el tiempo eso se gastó. Cómo debí pasar para llevar la basura al contenedor y era de noche, pisé, se hundió más y me caí. Me lastimé el pie izquierdo y estoy con médicos y rehabilitación. Yo tengo pase de discapacidad y en la cuadra hay muchos niños y ancianos. Espero que a quien corresponda lo arregle. Me dijeron que me dirija a un distrito cercano a mi domicilio pero ahora no puedo caminar. Espero que ustedes me ayuden. Si es necesario, presentaré documentación de los estudios y los medicamentos que debo tomar por el dolor y la bota que debo alquilar. Desde ya, muchas gracias.

Mirta Eugenia Morán

Todos merecemos la oportunidad de vivir



Todos merecemos la oportunidad de vivir

En primer lugar,quiero felicitar al señor Adrián Munné por su brillante reflexión sobre el aborto,en Cartas de los Lectores del 7 de marzo pasado, y que muchos debieran leer. Nadie puede tener duda, porque fue demostrado bajo todos los aspectos, que el aborto, desde su concepción, es un asesinato, más aún, es un crimen aberrante ya que la víctima es de inocencia absoluta y con defensa nula. Y si profundizamos el tema podemos afirmar que es un crimen de lesa humanidad; en efecto, teniendo en cuenta que la humanidad es un ente vivo, con millones de componentes que se engendran en el vientre de una mujer, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Si eliminamos el génesis, el origen o la simiente de ese ser vivo, la humanidad queda herida, lesionada en la base de su futura existencia. Por lo tanto, se puede decir que es un auténtico crimen de lesa humanidad. La humanidad necesita de la mujer para su existencia, pero el ser le pertenece a la humanidad, lo mismo que la mujer. Hay muchas soluciones frente a este problema. La tecnología a creado una gran variedad de todo tipo de instrumentos y técnicas médicas para evitar el embarazo. Además, para los casos no deseados o violaciones, el Estado debe hacerse cargo y después del parto puede ser entregado en adopción, donde siempre habrá muchísimos esperando para que eso ocurra. Yo creo que si una pareja realiza el acto sexual sin prevenciones, a sabiendas de que sí puede quedar embarazada va recurrir a un aborto, el acto sexual se transforma en algo aberrante y diabólico pues fue hecho con clara premeditación. Todo ser viviente tiene derecho a la vida y tener todas las oportunidades que le da la vida, y el que más necesita es justamente el ser que va a nacer, todos demás, ya tienen la vida y las oportunidades.

Una inyección de vida



Una inyección de vida

El 8 de marzo por Canal 3 hicieron una nota: "La lucha de Gladis". Adoptó tres niños desde el nacimiento, hermanitos de la misma madre y padre, con algunos problemitas. Pero se encargó de dar amor, paciencia, dulzura, tesón, no puso lo económico en primer lugar ni se quedó con nada que no fuera propio. ¿Y después decimos que no hay valores! Son notas que muy poco se dan a conocer pero existen. Después de muchos años y ante la posibilidad de no tener "comprada" la vida quieren construir un hogar de noche, ya que al de día concurren pero no se pueden quedar a dormir, y eso es lo que se busca. Gracias a que le donaron un terreno, la hermana Jordán, el padre Ignacio, y la empresaria Mónica Carey; el lunes pasado empezó la construcción para esas ocho personas, y en 12 meses se verán los frutos de un trabajo que les llevó años. Se puede si se quiere, Gladis es una profesora de matemática jubilada que articuló muchos valores que hoy no se ven. Las empresas y los particulares se suman. Gracias a Canal 3 por mostrarnos que existen buenas personas ante tanta inseguridad y miedo, esta nota es una inyección de vida.

Carolina Roselli

Comunicadora desubicada



Comunicadora desubicada

"Me preocupan más las balas de la policía que las de los ladrones", afirmó con total desparpajo hace unas semanas la comunicadora social Nancy Pazos en un programa de televisión de mucha audiencia en un canal de aire. O esta señora vive en otro mundo, o soy yo la que necesita orientación. Las armas repletas de balas forman parte de los elementos de trabajo de los ladrones y las portan como un elemento esencial para lograr su criminal cometido con la total decisión de usarlas hasta las últimas consecuencias, si es necesario. Mientras que en la policía responde a una disposición reglamentaria y su uso está reservado estrictamente para casos como el que se refería la periodista –el asalto a la joyería de Libertad al 300 y la manera brutal en que cubrían su huida– que terminó en un cruento tiroteo provocado por los malvivientes y abortado por la responsable y profesional intervención de los efectivos policiales, que incluyó la detención de varios de los delincuentes y hasta la recuperación total del botín.

Marta Escobar

Gracias por la buena atención



Gracias por la buena atención

El 12 de febrero pasado fui ingresado de urgencia en el Sanatorio de La Mujer por fuertes dolores abdominales, con lo cual el personal médico diagnosticó que había que operarme por una peritonitis aguda. Quiero destacar el profesionalismo y la prestancia de todo el personal del sanatorio, especialmente del doctor Marcucci, por sus conocimientos y respeto al paciente, tanto así como sus asistentes y enfermeras, especialmente a María Fernanda. Todos ellos honran la profesión por su cariño y vocación. Me sentí muy cuidado y agradecido de por vida.

Julio García Avola

