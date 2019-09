Horrorizada por los femicidios de cada día, y leyendo sobre medidas de prevención al respecto, me impactó el consejo de tener siempre a mano un equipaje con ropa, documentos de la mamá y los chicos, juguetes, y mi corazón se estremeció imaginando ese cuadro, donde hay un papá, un marido, que en vez de cuidar, amparar, es decir proteger a su familia, es el que agrede, pega, grita, viola y mata. Frente a este horror, entrando en empatía con esa mujer y esos niños, de pronto me puse a reflexionar sobre los victimarios y al instante recordé el comentario de un compañero de estudio, que para una tarea final en el área psicosocial eligió a un grupo de golpeadores que se reunían semanalmente con un párroco. El dijo que era muy duro trabajar con ellos, en un ambiente muy "pesado", cargado de historias atroces. En su mayoría eran hijos de golpeadores, abusados y violentados desde muy niños. Por otras fuentes sé que varios quieren dejar la violencia pero no pueden romper ese círculo, y lo más impactante es que muchos confiesan el sentir voces que les ordenan golpear y matar. Sin hacer, de ninguna manera una apología de la violencia o defensa de los golpeadores, reflexiono sobre el tipo de subjetividades que se forjan cuando se ha sido matrizado en un entramado vincular signado por la crueldad, el abuso y los golpes en el país de la violencia. Sin duda alguna, su esquema referencial, es decir, su manera de pensar, de sentir, y por lo tanto de actuar, está totalmente alterado. Luego son lanzados a una sociedad alienada que transmite modelos masculinos, donde ser "hombres" es ser fríos, rudos, groseros e insensibles. Las propias mujeres sin darse cuenta improntan en sus hijos varones estos mismos patrones de machismo donde, por ejemplo, "los hombres no lloran". Creo que entre las medidas para la protección de la mujer es parte primordial el ocuparse de los victimarios, buscando una profunda sanidad interior, en todas las áreas de su ser, tarea que involucra a muchas disciplinas, en especial las del área espiritual y social. Ataquemos al problema en su raíz.

Raquel Pierri

Repudio a denuncia ante el Inadi

La Asociación Civil Abogados por la Vida Santa Fe manifiesta su contundente repudio a la decisión del Inadi de iniciar un sumario administrativo en contra del colega y miembro del Consejo Directivo de esta Asociación, doctor Emiliano José Peralta, por los supuestos dichos de éste en la charla sobre la Educación Sexual Integral (ESI) realizada en el marco de la "Feria del Libro" en la localidad de Villa Ocampo, Santa Fe, en mayo del corriente año. El rechazo se basa en los siguientes términos: 1- Que se inicia por denuncia presentada por un particular que no estuvo presente en dicha charla. 2- Que no se presentaron pruebas de cargo contra el profesional. 3- Que las frases que se le atribuyen no fueron dichas por él. 4- Que la disertación se centró en aspectos jurídico-normativos. 5- Que interpretamos esta medida del Inadi como una acción de persecución ideológica en contra de los que se oponen la ideologización de la educación. Por ello, se rechaza firmemente la medida del Inadi, y se exige que, de forma inmediata, se desestime dicha denuncia por falaz e infundada, y cese todo tipo de hostigamiento sobre los profesionales del derecho, y sobre todo de los ciudadanos que quieran expresarse libremente.

Doctora Carlota Julia López

DNI 17.326.122

Presidente

Reflexión contra los dogmas

La actitud típica de los dogmáticos cuando se los desafía a debatir es la victimizarse como discriminados. La historia evidencia el cúmulo de aberraciones cometidas en nombre de los dioses en diversos tiempos y culturas. Desde sacrificios humanos pasando por toda una serie de imposiciones de castas sacerdotales. Castigos y represiones en nombre de atávicos prejuicios y rituales que simbolizan el ejercicio de la dominación. En nombre de la "salvación de los pecados" de "cuerpos y almas" se han impuesto sufrimientos a mujeres y hombres de todas las edades. El despliegue mediático asociado a poderes económicos continua expandiendo la plaga dogmática que a la práctica de libre pensamiento lo llama teofobia. Corresponde señalar que las ideas más retrógradas emanan de estos líderes mesiánicos que se pretenden como iluminados. Sembradores de la resignación ante todo escarnio de los poderosos. Por nuestra parte, consideramos que en todo tiempo y lugar lo saludable es el análisis crítico, lo que el libertario Rafael Barrett llamaba el libre examen.

Carlos Solero