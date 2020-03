Sobre los créditos UVA

Leo en todos los diarios la desesperación del Gobierno nacional, especialmente de Fernández-Fernández, para que los acreedores externos nos perdonen parte importante de la deuda externa. Por otro lado, recuerdo perfectamente las palabras en campaña de Fernández respecto al sistema de hipotecarios UVA. Textual: “Lo que nosotros tenemos que hacer es un plan para ellos. Al plan UVA vamos a tener que remediarlo, porque ese plan fue un error. Finalmente, fue un plan dolarizado. Y bueno, poniendo el país en manos de una banda de inescrupulosos, que llevaron el dólar adonde lo llevaron le arruinaron la vida a toda esa gente que confió en ellos. Ahora, tenemos que hacer un plan de salida para el UVA, que empiece por desdolarizar también lo que tienen que pagar de cuota”. Una vez ya presidente, se dio vuelta en el aire como un panqueque y dijo textual: “Los créditos UVA son créditos entre particulares. Aceptaron una cláusula…. La verdad es que cuando salieron los créditos UVA yo advertí tanto sobre el riesgo que representaban esos créditos. Pero finalmente es un acuerdo entre particulares”. Y dicho esto nos entregó de pies y manos a los bancos. Entonces ahora me pregunto, ¿por qué pide ahora a nuestros acreedores externos reducción de deuda tomada y firmada y gastada por el Estado argentino? Si para mí, que soy un mortal de a pie, me aplica todo el rigor de lo firmado y contratado, ¿para el Estado no vale lo contratado y firmado? Doble moral, doble discurso, todo en un solo chanta.

Jorge Milesi

Vacaciones de otoño

“No hay caso, no aprendemos más”. No tenemos, como suelo escuchar a menudo, “punto de inflexión”, “efecto bisagra”, “nunca más”, “que sea la última vez”. Son todas frases propias de una sociedad anómica, que no le importa ni per se ni por sus pares. Estas licencias por prevención de contagio masivo hizo que se aprovecharán las mismas dándole el carácter de vacaciones trasladando el virus a todos los sitios turísticos, con la misma masividad de su lugar de origen. También desde el Estado las recomendaciones son a veces incoherentes, piden que los transportes públicos trasladen menos gente en horarios pico (ocho personas por metro cuadrado) hacinados y apretados como sardinas, me parece que si vamos a hacer un zafarrancho de combate debemos de hacerlo con todo y no dejarlo al albedrío de la gente, “manu militari” si es necesario por más que no les guste. La actitud que asumen muchos es de absoluta irresponsabilidad provocan pánico, desabastecimiento, delincuentes disfrazados de médicos en las redes que ofrecen soluciones mágicas. Dicen que es una oportunidad para cerrar la grieta, tengo mis dudas por las razones expuestas, si hay algo de lo que nos ufanamos y es una falacia es el ser solidarios. A las pruebas me remito.

DNI 8.634.022

Capitalismo y socialismo

Izquierda y Derecha en política son términos antiguos y obsoletos. Quienes siguen utilizándolos no entienden que el mundo cambió y cambia permanentemente. Esos términos se utilizan para designar cosas que no existen. En otros tiempos de guerra fría, EEUU y la URSS se disputaban el mundo y cada uno utilizaba sus formas de violencia, y mientras uno fomentaba las dictaduras militares, el otro fomentaba el terrorismo. Unos la violencia del Estado y el otro la violencia del terrorismo urbano. Rusia se jactaba de la dictadura de Fidel Castro, y Estados Unidos de las militares. En estos tiempos del fracaso total del socialismo y de la instalación plena del capitalismo quedaron movimientos totalitarios de un capitalismo bruto e ignorante como el peronismo y el chavismo, y estupideces arcaicas como el castrismo y el sandinismo. Lula, Evo, Mujica fueron capitalistas extremos prebendarios, alejados de lo que pregonaba la izquierda, y el chavismo y el kirchnerismo representan el capitalismo extremadamente corrupto, autoritario y vaciado de toda moral que utilizan a los pobres para destruirles toda posibilidad de crecimiento. Todos los totalitarismos son horribles deformaciones de una democracia que hasta ahora es la mejor forma de gobierno que se conoce.

Rubén Deninno