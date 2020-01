Sobre lo ocurrido en Villa Gesell

A veces es necesario recurrir a la ayuda del tiempo para poder tomar distancia y ver el panorama completo en determinadas situaciones complejas. Esto ocurre con el caso de Villa Gesell en donde debemos contemplar diferentes ángulos de lo sucedido. No se puede quitar el asesinato de Fernando Báez del contexto de la ciudad. No es el único caso violento. Desde agresiones en patota hasta batallas a botellazos de todos contra todos. Hay que analizar cuál es la reacción de la sociedad y tener en cuenta a qué va el turismo a esa ciudad. La formación del jugador de rugby se basa en un accionar colectivo de potencia y ello requiere de una preparación moral del jugador, tal como ocurre en las artes marciales en la que gran parte de la educación se dirige a la orientación de cómo y cuándo se debe usar la capacitación recibida. La preparación física del jugador de rugby, como en otros deportes, le brinda al jugador un desarrollo físico superior al resto de la gente, y eso lo pone en situación diferencial con cualquier persona no entrenada. No es lo mismo una patada de un jugador de fútbol que una trompada de un basquetbolista, que un empellón de rugby. Por eso mismo se debe establecer una ley de golpe prohibido que consideren agravante el uso violento del cuerpo para estos deportistas. Los clubes como las organizaciones deportivas (AFA, UAR) deberían comprometerse con el tema de la violencia e imponer sanciones deportivas para quienes cometen delitos violentos. Sin llegar al caso del asesinato (en que el culpable deberá ser encarcelado largo tiempo) quien participa en una acción violenta debería recibir una sanción que le impida competir deportivamente por un tiempo determinado. Pero poco se habla de la educación en el hogar que es donde se reciben los valores que regirán la vida del deportista. Cotidianamente nos enteramos de acciones violentas de los padres en competencias infantiles, y eso también repercute en la futura conducta del jugador para el que lo único que servirá será el triunfo, “cueste lo que cueste”. Estos temas nos abarcan a todos y mientras que esperemos que el otro lo solucione estaremos perdiendo el tiempo irremediablemente. Y el tiempo es vida. Veamos cada uno qué podemos aportar en la familia, en el barrio, en la profesión.

Claudio E. Gershanik

DNI 10.866.756

La nueva camiseta de Rosario Central

Estando cercano mi cumpleaños número 80 tengo miedo –y valga el término– que algún pariente o amigo incurra en el error de regalarme la nueva camiseta de mi amado Central. ¡No, por favor, no lo hagan! Es un espanto, no la quiero. No entiendo de marketing pero hay cosas que no se negocian, y la tradicional azul y amarillo es una de ellas. Compren un par de pelotas y mándenlas a la Ciudad Deportiva.

Oscar Abdala

El pecado de la pobreza

Suelen decirnos que nuestra especie es la más evolucionada, algunos ejemplos individuales lo confirman pero de ninguna manera si lo vemos como conjunto. Charles Darwin (1809-1882), famoso por su teoría de la evolución de las especies, focalizó sus observaciones en los cambios producidos con el tiempo en distintos animales según el contexto donde habitaron, y que por analogía podrían aplicarse a los seres humanos. A juzgar por manifestaciones en todas las épocas y ampliamente extendidas tales como injusticias, genocidios, destrucción ecológica, riñas de gallo, corridas de toros, cacería de ballenas o “lanzamiento de chanchos”, nuestra evolución como especie superior es cuestionable. Si analizamos en particular el mal endémico y universal de la pobreza tendremos un ejemplo significativo y sin respuestas que la justifiquen. Algunos opinan que la solución está en la beneficencia, en la cría de gallinas o en el derrame de riqueza que pueden hacer los ricos; otros la usan como slogan de objetivo cero, dicen que es una muletilla del populismo o que los pobres siempre estarán como escala inferior de la raza. Lo cierto es que la historia y el presente nos cuentan sobre esclavitud, indigencia, muros para desclasados, o hambre y muertes por desnutrición frente a una obscena concentración de riquezas en pocas manos. Como bien decía la antropóloga argentina Patricia Aguirre, los pobres son gordos de escasez y los ricos flacos de abundancia. Yo agregaría que la pobreza como tal es una falta grave de lesa humanidad que nos cuesta asumir. Darwin no era sociólogo pero la tenía clara cuando escribió: “Si la miseria de nuestros pobres no es causada por las leyes de la naturaleza, sino por nuestras instituciones y sistemas, cuán grande es nuestro pecado”.

Omar Pérez Cantón

Netflix y el final de la serie “Nisman”

Se habla mucho sobre la serie de Netflix “Nisman” (tanto que hasta la ex presidente nos contó que la vio tres veces), sobre las gotitas de sangre, sobre los debates inconclusos de la deflagración en las manos del fiscal, o si el cuerpo fue movido o no. De la falta de preservación de la escena del crimen, con gente chapoteando en la sangre, y la falta de profesionalismo de quien limpió parte del arma ensangrentada, borrando con ello huellas importantísimas. Y hay muchas otras cuestiones y/o detalles que aún hoy están en debate, como ser que había zonas ciegas que no eran captadas por las cámaras de seguridad en Le Parc. Pero tras una entrevista periodística a quien fue supervisor de las cámaras de seguridad en Le Parc, sin que nadie haya hecho hincapié en ello, éste dejó trascender que si una (o más personas) hubieran subido por las escaleras de servicio hasta la puerta del departamento de Nisman ninguna cámara las hubiera registrado. Tampoco si, una vez concluida su tarea, esa o esas personas hubieran bajado por la misma escalera y se hubiesen retirado “panchamente”, nadie los hubiera interceptado ni hubiera quedado grabada secuencia alguna de esa/s persona/s. Tal vez, con esta pregunta debió haber finalizado la exitosa serie. Porque debió haber dejado como incógnita, para quienes abonan la teoría del homicidio que “esa, probablemente fuera la puerta de entrada para la consumación del hecho”. Si esas afirmaciones del supervisor ratificaran que efectivamente alguien podía llegar hasta la puerta de servicio sin ser detectado por cámara alguna, entonces sí podríamos elucubrar que alguien la abrió o que alguien olvidó cerrarla al retirarse, y qué pudo haber sucedido entonces con esa (o esas) personas, dentro del departamento (sin que Nisman lo supiera, mientras seguía trabajando en su mesa de trabajo con sus marcadores y papeles). El fiscal del caso debería interrogar a este supervisor porque al haber presentado un informe (dos meses antes de la muerte de Nisman) detallando todas las debilidades de seguridad en el complejo, quedaron al desnudo ante otras personas.

Ovidio Winter

Cansado de esperar al Pami

Tres años esperando una operación de la vista y aún nada, más una artroscopia de cadera de la que no me hacen la orden de prestación. Más un balón gástrico que no saben cómo pedirlo, más una interconsulta con otorrinolaringología que no me la hacen. Estoy cansado y esta nueva gestión no mueve un pelo.

Gustavo Luis López

DNI 24.720.907

Afiliado 155434841614/00