Sobre las cuarentenas

El vocablo "cuarentena" se refiere a un conjunto formado por cuarenta unidades. En medicina es una palabra para describir el aislamiento de personas como consecuencia de una enfermedad, durante un período de tiempo "no específico", para evitar o limitar el riesgo de que se expanda. La Edad Media o Medioevo comprende unos 1.000 años, los que van de la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 hasta el descubrimiento de América en el año 1492. La primera ciudad de la historia que declaró una cuarentena fue Ragusa, una colonia veneciana por aquel tiempo y hoy la ciudad de Dubrovnik en Croacia, ocurrió entre 1347 y 1352, en plena Edad Media, donde se aprobó una ley para contener la propagación de la pandemia más mortal de la historia, como lo fuera "la peste negra". Esa peste terminó con la vida de 50 millones de personas, no había medicinas por aquel entonces, ni centros de salud, ni medios de comunicación para informar a la población, como los hay actualmente. En aquel entonces las autoridades establecieron cumplir con un aislamiento por 30 días para los viajeros y tripulantes que a ese puerto llegasen. La Organización Mundial de la Salud, recomienda a los pacientes que hayan sido dados de alta por coronavirus que mantengan 15 días de cuarentena tras la recuperación. Países como España y Francia han ordenado una cuarentena de quince días a sus ciudadanos para frenar el contagio. Con la respuesta que nuestra población está dando a las medidas de cuarentena, es posible que pronto veamos los buenos resultados que todos esperamos.

Omar Alfredo Re

No fue ansiedad, fue desesperación

Señor gobernador: no fue ansiedad, como usted dijo, sino desesperación lo que llevó a miles de jubilados a los bancos el viernes pasado.Tal vez no sepa, cómo otros políticos, que la compra mínima (dos papas y un pedacito de zapallo) no se puede pagar con tarjetas de débito, que la garrafa se paga con efectivo, que en la casa viven sin trabajo unos cuantos, donde no hay heladeras rebosantes y despensas llenas. ¡Cuánta distancia entre los más pobres y sus gobernantes!

Farmacia que no hace descuentos

El jueves 2 de abril concurrí a la farmacia de calle Córdoba 2999, donde normalmente realizo la compra de mi medicación, y en la misma me informaron que no me expenderían con el descuento del 70% de descuento, correspondiente por mi receta de tratamiento crónico, ya que la obra social tiene retrasos en los pagos. Sólo me harían el descuento en la receta ambulatorio, 40% de descuento, y el resto de la medicación si la quería, debía abonar el 100% de la misma, a lo que me negué. En la farmacia Córdoba, de calle Córdoba 2394, dónde retiro habitualmente mi medicación de diabetes, me expendieron toda la medicación con los descuentos correspondientes. Es vergonzoso que en las actuales circunstancias se aprovechen de la debilidad del afiliado-enfermo y lo expongan a deambular en búsqueda de una farmacia que realice los descuentos que corresponden. Solicito se sancioné severamente a la la farmacia por incumplir más allá de los convenios con la obra social, incumplir con sus obligaciones básicas como prestadores del sistema de salud.

Enrique Mayd

Cada acto tiene sus consecuencias

Como ciudadano, me avergüenzo del poco acatamiento de la población a la cuarentena impuesta por el gobierno. Por avenida Pellegrini es impresionante la cantidad de vehículos que circulan. Cero controles como todos los días. Sólo los hay de noche en algunos lugares, y lo primero que hacen es llamar a los canales para que nos creamos que controlan. Me da vergüenza, somos unos inconscientes. Y cada acto tiene sus consecuencias, a no llorar después.

Ricardo Minnucci

