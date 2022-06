Sobre la remarcación

Dijo Federico Brown, dueño de La Anónima, “estamos remarcando todos los días” y el presidente y la vicepresidente comenzaron a llenar las redes sociales de agravios al empresario, luego los siguieron otros, de la misma forma. Lo insultaron, lo trataron de apátrida, de insensible. ¿Pero cuál fue el motivo de tanta saña con el empresario Brown? Es absolutamente entendible esta reacción del gobierno en casi su totalidad, encabezado por Cristina Kirchner. Federico Brown con su manifestación, dejo ver que estamos en una espiral inflacionaria exponencial, posiblemente camino a la hiperinflación. Recordemos el temor del ministro Lorenzino a Cristina, cuando en Europa le nombraron la palabra inflación y dijo, “de eso no se habla”. El pecado de Federico Brown fue decir que remarcaba. ¿Pero por qué remarca? Porque hay inflación. La reacción de Cristina fue nos van a descubrir que somos nosotros aquellos que con nuestro sistema de gestión somos los responsables de la inflación. ¿Y cuál es la duda? Este gobierno de irresponsables y malversadores trabaja de la siguiente forma: 1. Gastan más de lo que recaudan. 2. Presuntamente cada obra vial y de infraestructura tiene entre un 20 y 40% de sobreprecio, que alguien se lo lleva, y no necesariamente el obrero o empleado que vive al día, por decir algo menos grave. 3. El sistemático robo de la caja del Anses, que hace mendigar a nuestros jubilados que trabajaron 50 años para descansar sus últimos años, y Cristina ya les viene robando 4.000.000 aproximadamente por mes. Vergonzoso e inmoral. 4. Los gastos ocultos detrás de facturas con contenido siniestro. 5. Los sueldos abultados que se asignan los funcionarios de turno. 6. Los asesores de ciertos diputados y senadores, algunos tienen más de 50. 7. Los resarcimientos de las supuestas víctimas de la dictadura. 8. La partidas millonarias asignadas a Hebe de Bonafini, que fugó y malversó, a Carlotto, y a cientos de supuestas víctimas y de esa forma empobreciendo al que menos tiene. Podría nombrar cientos de casos de corrupción más. Los comentarios de Brown y de Cristina son una suerte de telenovela macabra. Efecto: Brown dice que esta remarcando. Obviamente, porque sus proveedores están subiendo los precios. ¿Que debería hacer? ¿Vender debajo de su costo? Caisa: El gobierno con su gestión generó la desmedida inflación y pretende culpar a los productores y empresarios por la inflación. Este gobierno de Cristina Kirchner, que cobra abultadas cifras de las retenciones al agro, parece que esta señora en la peluquería les promete a las empleadas que va a castigar a los del campo y así se siente excelsa y reina. La vulgaridad y la cleptomanía son el estandarte del gobierno, pero además tienen un deporte del que son campeones. Si hay inflación causada por mí se la atribuyo al empresario y productor, si me dedico a robar y malversar se lo atribuyo a la oposición, ¿Si me critican porque cobro 4.000.000 por mes de jubilación, a quien se lo atribuyo? Ya veré. No es necesario ser muy inteligente para darse cuenta quién es el culpable.