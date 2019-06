Sobre la Feria del Libro

Señores de La Capital: pienso que la Feria del Libro, como su nombre lo indica, debiera contar con promociones, ofertas y demás facilidades en precios y formas de pago. Si no es lo mismo que acercarse a una librería sin la incomodidad del poco espacio, la cantidad de gente y una publicidad que no tiene en cuenta a los compradores. Tanto las editoriales como las librerías debieran rever esta situación. La Municipalidad también debería ocuparse. ¿O sólo promocionan la Feria del Libro para juntar todo en un mismo espacio? No creo que ese pueda ser el objetivo. Lo más importante son los lectores, los consumidores, que son los que dan vida a esta mal llamada Feria.

Graciela Tuero