Sobre la educación superior

Celebrando el centenario de la Reforma Universitaria de 1918, se realizó en Córdoba la III Conferencia Regional de Educación Superior. En Internet (http://www.cres2018.org/biblioteca/declaracion-final-cres-2018) se puede acceder a la declaración final. Me permito destacar textualmente sólo unos párrafos: "Reafirma el postulado de la Educación Superior como un bien público social, un derecho humano y universal, y un deber de los Estados" "Solicitamos a nuestros Estados nacionales a no suscribir tratados bilaterales o multilaterales de libre comercio que impliquen concebir la educación como un servicio lucrativo, o alienten formas de mercantilización en cualquier nivel del sistema educativo, como también a incrementar los recursos destinados a la educación, la ciencia y la tecnología". "Las autoridades públicas, por su parte, deben hacerse cargo del diseño e implementación de políticas que revaloricen la profesión docente, reconozcan su centralidad y recompensen adecuadamente el desempeño educativo". "No habrá justicia en la región si no hay libertad de pensamiento y expresión para la sociedad en su conjunto; y no existirá libertad de pensamiento si nuestros países no generan conocimientos pertinentes para sus realidades e innovaciones sociales que transformen su matriz productiva primario exportadora y secundario importadora". "Reconocer los conocimientos como derechos humanos universales y derechos colectivos de los pueblos, como bienes públicos sociales y comunes para la soberanía, buen vivir y emancipación de nuestras sociedades, y para la construcción de la integración latinoamericana y caribeña. En otras palabras, debemos reconocer que el conocimiento es producto del acervo intelectual y experimental de la humanidad, siendo por tanto un bien común". "Las instituciones de la educación superior de América Latina y el Caribe deben defender los derechos políticos y sociales, y plantear críticamente su inserción frente al modelo de desarrollo neoliberal". Se desprende de lo publicado en la página de internet antes citada, que el gobierno argentino parece haber suscripto esa declaración, aunque la misma no condice con lo que es su real política educativa.

La vida proviene de la vida (II)

Me dirijo a quien publicó con fecha 2 de agosto en este diario su carta titulada "La vida proviene de la vida". Quien la escribió no convence con su teoría, ni yo lo convenceré de la mía. En este país en vías de desarrollo, es necesaria la aprobación de esa ley para abortar, acotando que la utilizarán quienes crean conveniente hacerlo por sus distintos motivos, siendo que no se obligará a nadie a practicar dicha intervención. Ya ocurrió con la ley de divorcio con la que nadie amenazó a nadie para que se divorcie; lo mismo ocurrió al legalizarse el juego, llámese quiniela, casino, entre otros. Así que descartemos que se dictarán nuevas leyes sin que se las apliquen en forma forzosa a ningún ciudadano de este país. Tengamos en cuenta la cantidad de mujeres que mueren anualmente en nuestro país por hacerse abortos con personas inescrupulosas llamadas curanderos, que utilizan elementos inadecuados y una carencia total de asepsia para realizar en forma clandestina la interrupción de un embarazo no deseado. Y en caso de legalizarse actuarían profesionales de la salud, especialistas en ginecología que reduciría en grado superlativo la muerte de muchísimas mujeres por una mala praxis al asistirlas.

Continúa la campaña de desprestigio

Esta gente no sabe qué hacer para tapar la crisis económica. La crisis económica ha empujado a esta gente a realizar todo tipo de campañas de desprestigio y difamación consistente en inventar cualquier cosa con tal de opacar al exitoso gobierno K. Pusieron en duda que Cristina Fernández es abogada, no reconociendo que además fue exitosa. Luego inventaron a un señor que traía valijas con cientos de miles de dólares y mintieron infamemente diciendo que eran para financiar su campaña electoral, y que ese señor había sido invitado a la Casa Rosada durante el agasajo a Hugo Chávez, adulterando una cámara de Canal 7 para que apareciera filmado. Otra vez intentaron desprestigiar a una cineasta que tenía guardados cinco millones de dólares en una caja de seguridad en el Banco Galicia porque tenía apellido Kirchner y decía ser hija de Cristina. Después armaron una relación entre un señor Muñoz y Néstor Kirchner, cuando era presidente, con unas valijas que le hacía tomar el peso a una mentirosa secretaria (que dijo haber sido amante de Néstor), para decirle que estaban "llenas de dólares". Ese señor Muñoz murió en Miami y la Justicia de aquel país descubrió que tenía propiedades allí por 55 millones de dólares. ¡Qué grandes, hicieron mentir hasta a la Justicia de EEUU! Otro día, pretendieron ensuciar al contador de la familia porque devolvió los libros de Hotesur corregidos con "liquid paper". Llegaron a dudar incluso hasta de una parada técnica que tuvo que realizar el avión que transportaba a Cristina en las Islas Seychelles, pretendiendo vincular ello a algo turbio por el solo hecho de que esas islas eran utilizadas como paraíso fiscal. Pusieron en duda que un sommelier de apellido Báez tuviera una bodega (recién inaugurada) en el sótano de una de sus propiedades donde el mentiroso de Lanata había denunciado que existían bóvedas con dinero. Su maldad sin límites lo llevó a ese señor que "vendía humo" por TV a filmar una salida de compras (con sus correspondientes changuitos) de los empleados de "La Rosadita", pretendiendo que le creyeran que estaban mudándola a otra oficina ante la inminencia de un allanamiento. Intentaron tender un manto de sospecha respecto a la muerte de un corrupto y mujeriego fiscal, que obviamente se había suicidado por temor al escarnio que iba a sufrir en el Congreso dos días después, cuando fuera a ratificar una denuncia "novelada" contra la presidente, donde la vinculaba con un país tan distante como Irán, que nunca tuvo nada que ver con nosotros, los argentinos. Y lo peor, y más bochornoso es esta última maniobra macabra, modificaron los libros de entrada y salida en distintas reparticiones públicas (Planificación) para que coincidieran fecha y hora con las anotaciones de ocho cuadernos que dijo haber escrito un chofer de nombre Centeno, que dice que hacía las veces de remiseros de Baratta transportando bolsos cargados de dólares. Igualito a la gran "fábula" de Lanata en PPT". Me pregunto, cómo el ciudadano común, puede ser tan ingenuo y creer en todas estas sandeces. ¿No es cierto, Brancatelli?

Gracias por salvar otra vez mi vida

Mi mayor agradecimiento a todo el personal administrativos, mucamas, enfermeras, del 5º piso (habitación 518) del sanatorio de San Luis y Pueyrredon, porque mientras estuve internada la atención que recibí fue excelente. Principalmente agradezco al doctor Gustavo Marcucci por salvar mi vida por segunda vez, y mas allá de su profesionalismo, por la calidad humana que brinda a sus pacientes. Sólo tengo palabras de agradecimiento hacia él y su equipo médico que hacen lo imposible en cada cirugía y posoperatorio para que salga todo exitoso. Gracias por tanta decisión, mis respetos y felicitaciones.

