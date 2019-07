Sobre la discapacidad

Días pasados se realizó en Buenos Aires una reunión cumbre mundial sobre discapacidad, la primera que se hace en América Latina. En nuestro país, según datos de la Agencia Nacional de Discapacidad y un estudio del Indec, uno de cada diez habitantes tiene algún tipo de discapacidad. Deberíamos preguntarnos si efectivamente esas 10 de cada 100 asientos están ocupados en las escuelas y si por cada 100 trabajadores de una empresa, 10 son discapacitados. Según los expertos, visibilizar la temática es el principal desafío, luego el cambio de las leyes, la inclusión en las escuelas y la garantía de los derechos. En América Latina en general y en la Argentina en particular, las barreras son muchas, según dichos de expertos es necesario salir del discurso de la lástima para hablar de los derechos. Debemos reconocer que la discapacidad muchas veces incomoda al resto de la sociedad. Hasta no hace mucho tiempo la persona discapacitada no era reconocida como sujeto de derecho, se la apartaba o escondía del resto de la sociedad. La discapacidad es un hecho que llega a una familia y cambia todo para siempre, los familiares que viven con un discapacitado deben escuchar a diario: "El consorcio no pondrá una rampa", "en este trabajo no podemos sostenerlo", o "en la escuela no podemos recibirlo". Parecería cruel pero es la realidad y basta conversar con algunos de ellos. La discapacidad es una cuestión de agenda pública, el sujeto tiene derecho a una escuela, a una pensión no contributiva, a un trabajo, y allí es donde tiene que entrar la política pública para ayudar a esas personas o a esas familias. Ese debería ser el rol del Estado, el de las asociaciones específicas, controlar y marcar esa agenda.

Jorge Bustamante

Decir y no hacer, o hacer lo contrario

Uno de los problemas de un gran sector social en este siglo XXI es que no cumple con lo que promete o no mantiene lo que dice. La mentira y el doble discurso van de la mano, ¿quién puede dudarlo? ¿Quieren un ejemplo entre tantos? Cuando se decretó el último aumento de la tarifa del transporte urbano de pasajeros de Rosario, se anunció que iba a funcionar el sistema de trasbordos gratuito a partir del 15 de julio. Hoy es 16 de julio y parece que se va a implementar a fin de mes. ¿Se dan cuenta? Es sólo un ejemplo. Díganme cuántos se dan diariamente que no tienen la visibilidad y difusión de este que acabo de señalar. Seguramente muchos. Cabe destacar que el sistema de trasbordos permitirá pagar un solo viaje en diferentes colectivos a lo largo de una hora de día y de dos horas de noche. En estos tiempos es común que se incumpla con lo expresado oralmente, a mucha gente le cuesta ser consecuente. Hay una disociación del decir y hacer. Así es imposible pensar en un cambio de mentalidad. Ojalá, las generaciones venideras lo logren. Lamentablemente, se perdió el valor de decir la verdad.

Marcelo Malvestitti

Acerca del aborto y el patriarcado

Cuando vienen con el argumento "con mi cuerpo hago lo que quiero", les digo: con tu cuerpo podes hacer lo que quieras, para eso tenés libre albedrío, pero cuando partas de este mundo le tendrás que dar cuenta a Dios. Y si abortas, le vas a tener que dar cuenta por el cuerpo del nonato y también por el tuyo; ya que no supiste administrar la mayordomía que el Creador te dio sobre ambos. En cuanto al patriarcado, no hay que confundirlo con el "machismo". El patriarcado deviene del orden divino. El machismo producto de una cultura malsana. En cuanto a los abusos del hombre hacia la mujer, en el contexto anteriormente mencionado, pondré un ejemplo que hace a mi historia personal. Mi madre solía decir sobre mi padre: "Hay que saberlo llevar", como diciendo "esta es mi cruz". Lo que no discernía mi progenitora es que llevar "la cruz" no es cargar con ningún abuso, sino cumplir con un compromiso que cada ser humano tiene en esta vida a través de una asignación.

Marcelo Galarza

Se cae la operación Puff

¿Hay alguna duda sobre la cabeza de la operación Puff? En su desesperación CFK, con más de veinte procesos, varias condenas y media docena de pedidos de prisión, saca a relucir abiertamente a sus mercenarios militantes de la Justicia para salvar su pellejo y su inconmensurable riqueza, gravemente comprometidos por la recuperada Justicia argentina. Ni un monstruo legendario de mil cabezas podrá destrozar los juicios de los cuadernos K, ya encaminados para la ejemplar condena que será histórica jurisprudencia penal en los anales de la Justicia internacional.

Silvio Pizarro