Sobre el Día del Migrante

Para Rosario el establecimiento por las Naciones Unidas del día 18 de diciembre como el Día Internacional del Migrante, es muy significativo por haber sido factor receptivo del fenómeno migrante que vivió Argentina a fines del siglo XIX y principios del XX. En realidad esta celebración universal es un corolario de los otros dos días con que recordamos a nuestros inmigrantes. Uno, es el Día del Inmigrante en la Argentina: 4 de septiembre, fecha instaurada en 1949 que recuerda el primer decreto sobre fomento a la inmigración dictado en 1812 por el Primer Triunvirato. Además, el 3 de junio, por ley nacional de 1995, se celebra el día del Inmigrante Italiano, fecha del nacimiento del general Belgrano, hijo de un inmigrante italiano. Merecido homenaje, porque si bien los inmigrantes de todos los orígenes siguieron el proceso de trasmisión y adaptaciones culturales, los italianos por muchísimos factores penetraron hondo en el espíritu criollo. Para ellos, pronto fue su segunda patria y la patria de sus hijos. Rosario es modelo de ese proceso. Los inmigrantes se instalaron en general en todo el país y Uruguay, pero en masa lo hicieron en tres ciudades, Buenos Aires, Montevideo y Rosario. Razón: las tres eran portuarias de una gran región agropecuaria exportadora. Buenos Aires siempre fue porteña y con antigua e importante población, más de 800 mil al apuntar el 1900. Rosario tenía características muy diferentes, era reciente portuaria y con escasísima población, por eso su crecimiento fue espectacular, un "boom". En 50 años, de alrededor de 5/6.000 habitantes por 1850; en 1900, tenía 112 mil, según censo local que incluía inmigración nativa del interior atraída por la exterior, y compartían casi por mitades la nueva y cosmopolita población. Como la gran mayoría de los inmigrantes eran italianos, ahora somos la capital de la pampa gringa.

Ernesto Del Gesso

¿La Tierra no gira alrededor del Sol?

En realidad para los científicos no es ninguna novedad. Pero cuando ellos le hablan a la gente común, con el argumento de que no pueden comprender todo, simplifican tanto las cosas que terminan deformando la realidad. De la misma forma la Luna tampoco gira alrededor de la Tierra. Hablemos claro. En ambos casos el astro en cuestión gira alrededor del centro de gravedad de dicho conjunto (que se encuentra, desde ya, en otro lugar).

Ricardo Gomez Kenny

DNI 6.019.530

Eternamente agradecidos

Como familia queremos agradecer al ICR como institución, a todo el equipo médico y en especial al doctor Juan Pablo Escalante por estos seis años de cuidados, apoyo, contención a mi papá y a nosotros como familia. Es un orgullo tener en nuestra ciudad un centro de trasplantes con semejante estructura y trayectoria como lo es el ICR. No nos alcanzan las palabras para agradecer a todos los que acompañaron (médicos, kinesiólogos, nutricionista, enfermeras, personal de administración, de seguridad) todo este proceso que con mucho esfuerzo pudieron sacar adelante y hacer que el resultado sea con final feliz. Todos debemos ser donantes y apostar a la vida. Gracias por todo.

Familia Vilchez

Misa por la unidad y la paz

Ojalá que lo que vimos y se dijo en Luján no sea sólo un espejismo de confraternidad y discursos de buenos deseos, sino el comienzo de un camino diferente, donde se haga menos política mentirosa con promesas que no se cumplen y más acción por parte del nuevo gobierno en favor de los más necesitados, con el apoyo de la oposición. Cuánta necesidad de poder ver a los políticos trabajando juntos por el bien de nuestro querido país, sin críticas ni rencores, sin que los sindicatos tengan motivos para hacer paros y no haya más gente necesitada haciendo protestas callejeras. Basta de kirchnerismo y/o macrismo, si en definitiva somos todos argentinos que queremos una Argentina mejor.

Esteban Giannuzzi