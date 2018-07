Sobre el aumento de tarifas

La EPE acaba de emitir un comunicado respecto a las pérdidas que sufre a causa de "los robos de energía", es decir por culpa de los que actualmente están "enganchados", como vulgarmente se dice de los que cometen este hecho doloso. Hecho real, y que es mucho más común (y de bastante más data), de lo que se piensa. Por eso no creo que la EPE "descubra" recién ahora algo que sabemos muy bien, no es de hoy. La empresa mencionada dice que este hecho le produce una pérdida que rondaría los 600 millones de pesos, que estimo serán mensuales o bimestrales, y que si lo dividimos por un consumo promedio de $1.500 por casa-habitación, y a tarifa actual, correspondería a 400.000 consumidores aproximadamente. Ahora, si esto ocurre sólo en Santa Fe, ¿cuánto sumaría en pesos a nivel nacional? Especialmente en provincia de Buenos Aires y Capital. Pérdida que hace que las empresas de energía deban, entre otros factores, aumentar el precio de las tarifas afectando injustamente a todos los usuarios que hacen el máximo de los esfuerzos para pagar su consumo eléctrico, sumado a un indudable cuidado que deben realizar dado el alto costo, a diferencia de los "enganchados" que como no pagan hacen un uso del mismo con total liberalidad. Pero el no pago de esa energía consumida a de influir sin duda, hecho que se deberá ver reflejado en el importe de las boletas que deberemos abonar. Y volviendo a la provincia de Santa Fe (ciudad de Rosario en particular), también podemos preguntarnos qué ocurre con la recaudación por los servicios de agua corriente, que realiza la empresa Aguas Santafesinas, pero también con el impuesto Inmobiliario provincial, y con la TGI que la Municipalidad intenta recaudar, pues si bien no se conocen cifras oficiales tal como las que ha anunciado la EPE, sería deseable conocer cuál es la recaudación que efectivamente se consigue, y cuánto no se puede cobrar, porque si llegara a ocurrir algo similar en consecuencia tanto la Municipalidad como la provincia se verán obligadas aumentar el resto de las tarifas, lo cual no sería justo para gran parte de los contribuyentes. Creo que tanto con el servicio eléctrico como con el resto de los impuestos o servicios se debería implementar un sistema factible, realista, de facilidades para que todos puedan abonar acorde a sus posibilidades, con la única excepción, desde luego, de aquellos que se encuentran desgraciadamente muy por debajo de la línea de pobreza.

Es una vergüenza nacional de ribetes folletinescos. Este proyecto de ley sobre la despenalización del aborto nos ha llevado a una competencia de orden deportivo, con abortos a favor y abortos en contra, con jueces "tongueros", con posiciones fuera de lugar, fouls, hands y penales. Ahora vienen los "lesionados" (embarazo). Terminemos esta comedia y retiren el proyecto hasta que hayamos recuperado un poco de la cultura perdida. Sano consejo de un viejo ciudadano que escuchó debates en las bocas históricas de Estrada, Palacios, Repetto y tantos otros legisladores que honraron el Senado argentino en épocas de oro.Silvio PizarroDNI 1.738.044Tras el anuncio del presidente Macri de convocar a las Fuerzas Armadas para colaborar con la seguridad, le digo lo que pienso. Lo que prefiero para mi país es que un militar o policía me pida el DNI, a un motochorro delincuente y drogado, robando o matando por adueñarse de mis pertenencias. Seguridad para Argentina, Santa Fe y Rosario.Adrián Luciano CastregeDNI 23.462.927Todos los candidatos presidenciales dicen amar profundamente a los abuelos y prometen cumplir con el pago de sentencias atrasadas y no apelar más, aquellas que la Justicia ratificó en segunda instancia. Pero una vez en el poder ninguno cumplió. Todos sin excepción apelaron hasta el infinito cada uno de los juicios en una actitud muy reprochable. Porque juegan con la fe de los viejos que tienen la esperanza de que "alguna vez alguien cumpla" y se ilusionan al enterarse de sus sentencias favorables. Quiero volver a insistir con algo varias veces propuesto (la última vez fue el sábado 21 de julio, en una carta). En ella, el lector propone el pago "sí o sí" de las sentencias firmes (para que el jubilado pueda disponer y disfrutar "ya" el merecido reajuste en su haber mensual). Para el pago de la retroactividad, el Estado podría emitir un bono a "x" años en las condiciones que se determinen. Con ello, el Presupuesto nacional vería reflejado el monto exacto de "todos los juicios con sentencia firme". El gobierno está generando un festival de bonos para paliar los baches fiscales. Por qué razón dejar afuera a los jubilados. Ellos estarían más que satisfechos de poder participar del mismo.Mario AndeguzComo si no sobraran ineptos, ahora ven el potencial convocante del bufón mayor de la televisión, Marcelo Tinelli. Señor presidente, con todo respeto, en Argentina se necesita gente idónea, no payasos (perdón por los payasos bien intencionados), sino también en la boleta sábana como siempre se cuela cualquier impresentable. Se encumbraron (no se dice más reunión) con sus respectivas esposas en la quinta de Olivos para explorar la posibilidad de que el tilingo de Tinelli se integre a las filas de troupe de la alegría. También está la opción de Piñón Fijo, Violeta, Simona, Cacho Buenaventura, El Negro Alvarez. ¿Tan mal estamos que debemos de recurrir a este "caballero"? En vez de estar choluleando con individuos que no aportan nada, sólo son hábiles para los negocios personales, no piensa en un Nobel de economía o una cumbre (reunión) con gente que esté a la altura de la crisis –no de la tormenta como gustan llamar ustedes–, será mucho más potable, no importa a esta altura el color político. De lo que usted, señor presidente, le proponga a este sujeto tomará sólo lo que sea útil en su negocio. No debe hacer falta que aclare que no me simpatiza y estoy dentro del 44% de los que tiene imagen negativa de este personaje. Ya que lo voté y volveré a hacerlo, merezco saber de la transparencia de los actos de gobierno y no que me entere de la "cumbre" por doña Rosa, amiga personal, que vive frente a la quinta.DNI 8.634.022Nuestro problema no es con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el problema nuestro son los parásitos internos. Somos quienes vamos a pedir para que se lo repartan las sanguijuelas de siempre. Aún no hemos resuelto un cambio en la matriz electoral, seguimos teniendo como opciones a individuos que deberían estar excluidos del sistema político por ser delincuentes manifiestos. La Justicia complaciente con todo el sistema de corrupción originante de los males de este país. En el Congreso siguen trabando proyectos aquellos que anteponen sus intereses políticos y económicos personales en detrimento de la sociedad, para protegerse de eventuales juicios por sus malos desempeños. Todas las administraciones tienen un objetivo en común: hacer negocios con el Estado gordo y estúpido que tenemos, que se sigue endeudando para pagar la fiesta de otros. Hace años que repetimos lo mismo. Total, el pueblo se hace cargo de la cuenta. Ahora tenemos un juicio en ciernes por un fondo buitre que le vendieron por moneditas el reclamo de Eskenazi, que suma a la fecha u$s 3.000 millones. Sigamos sumando, corrida bancaria, u$s 13.000 millones; robos de la ex jefa y sus secuaces, u$s 20.000 millones; dólar futuro, u$s 77.000 millones; regalo de Repsol, otros u$s 10.000, y así una interminable cifra que nunca terminaremos de pagar. Con una mano en el corazón, ¿alguien cree que esto tiene solución? Mientras no se elimine el foco de la infección será imposible. Estos dirigentes no están a la altura moral que necesitamos para gobernar, sólo saben robar y entorpecer acciones de gobierno endilgándole al actual su mala gestión y enviando a sus acólitos a cortar calles. A ellos les diría que no muerdan la mano del benefactor, si son el principal problema de este país.Roberto Rubén SánchezSegún algunas informaciones, el ministro de Economía Nicolás Dujovne tiene en carpeta una nueva reforma previsional para avanzar en una desindexación de las jubilaciones de manera de desengancharlas de la inflación. Es de esperar que todo el arco político lance un repudio unánime hacia esa posibilidad, sin olvidar que el amor hacia los mayores (confesado en cada campaña electoral desde atrios y estudios televisivos) quedará puesto a prueba ante la ciudadanía como nunca antes.Mariano Aldao