Algunos fabricantes de carrocerías han editado un pequeño explicativo para unir un camión a un acoplado o semirremolque, lo que demuestra la atención que debe ponerse en esa tarea. La crónica policial ha referido más de una vez accidentes debidos al desacople entre un semirremolque o acoplado con el camión que lo traccionaba. Hago esta breve introducción, a raíz de la tragedia ocurrida el sábado 27 de abril pasado en la autopista Rosario-Córdoba. El fatal hecho devastó a una familia de Casilda, conmocionando a la población de esa ciudad y a toda la región. Como se informó, el automóvil en el que viajaban cinco personas (todas fallecidas) chocó violentamente contra un contenedor desprendido del camión que lo arrastraba en virtud de la rotura del sistema de enganche. Creo que los especialistas deberían rediseñarlo para hacerlo más confiable, dado que las cadenas de seguridad no garantizan que no se desprenda un acoplado tradicional al fallar la estructura de acople. Tal vez la solución consista en agregar cadenas o en hacerlas considerablemente más robustas en los acoplados. También podrían instalarse dos lanzas en vez de una sola. En cuanto al enganche de los semirremolques, parece ser más seguro que el de los acoplados, pero igual pienso que no estaría de más reforzar el conjunto de plato y perno de unión para otorgarle mayor seguridad al importante dispositivo de acoplamiento. Claro que estas pueden ser las ingenuas y hasta casi irreverentes sugerencias de alguien que como yo, desconoce los detalles técnicos en los transportes de cargas. Por ello sería bueno que los ingenieros mecánicos dedicados a esta relevante cuestión de la acopladura entre camiones y remolques extremaran su capacidad para eliminar una de las causas de peligrosos sucesos en las rutas.

Edgardo Urraco