Siempre la misma cantinela

Los integrantes de Cambiemos deberían hacerle honor al nombre del partido, y no seguir con la misma cantinela de siempre. Durante toda la gestión de gobierno taparon sus falencias e inacción con críticas a la oposición, y ahora hacen lo mismo para digerir la derrota electoral. Critican al presidente electo por sus declaraciones a favor de Evo Morales y la libertad de Lula, sin decir nada de las políticas que ellos defendieron y con las cuales confraternizaron, como la de EEUU, la de Brasil y la de Chile, que actualmente son muy cuestionadas, y en especial la de los chilenos, puesta muchas veces como ejemplo, y hoy es un caos. Como durante los cuatro años que gobernaron, no sólo no pudieron cumplir con nada de lo prometido, sino que no hay ningún logro destacable en beneficio del pueblo argentino. Se llenaron la boca con muy poco, diciendo que serán el único gobierno no peronista que llegará al fin del mandato. Pero eso será en teoría, porque en la práctica es diferente, pues mientras que el presidente en funciones espera el 10 de diciembre, se toma vacaciones en Córdoba y realiza viajes al exterior, como si estuviera todo bien. El presidente electo ya comenzó a trabajar en su futura gestión y se reúne con mandatarios de distintos países europeos para buscar inversiones, y con el FMI a los efectos de ir negociando un plan de pago de la cuantiosa deuda heredada. Si Cambiemos quiere hacer algo bien que termine con las críticas, que no hacen más que ampliar la grieta, y que como oposición ayude a mejorar al país, que deja bastante complicado.

Esteban Giannuzzi