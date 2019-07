Series serias

Con frecuencia hemos compartido críticas a la televisión porque pese a su potencial formativo ha realizado en general una nivelación de sus contenidos hacia abajo. Estimo que en la actualidad algo está cambiando, quizás porque se ha tomado conciencia de que la calidad de tales contenidos no impide hacer buenos negocios. A nivel mundial, plataformas como Netflix y similares o algunas productoras nacionales comenzaron no hace mucho la oferta de series en capítulos, algunas de las cuales han tenido una aceptación sorprendente tales como "Merlí" que trata sobre la adolescencia, la función docente y el rol de las escuelas. En la categoría "históricas" está disponible en estos días la producción "Bolívar", que narra con inteligencia, guión preciso, admirable compaginación cronológica y dirección actoral impecable, parte de la revolución americana en la época de la colonia. El hilo conductor es la vida de Simón Bolívar pero el argumento ilustra sobre intereses, comportamientos y otras circunstancias de aquella epopeya. Es una serie seria, sin golpes bajos ni esquema de historia oficial, por lo cual instruye, invita a profundizar o ampliar lo que muchos textos no han podido hacer. Queda abierta con estas nuevas propuestas la inestimable posibilidad del medio televisivo de superar el facilismo y la mediocridad brindando información cultural a grandes sectores populares. Esta nueva concepción del negocio premia con éxito comercial a la calidad sin que el televidente sea considerado como un consumidor poco exigente ni el aparato respectivo como una caja boba. Sin exagerar, creo que los 60 capítulos de la serie Bolívar equivalen a muchos libros de texto y horas de cátedra. No deje de verla.

Omar Pérez Cantón

Seguimos pidiendo justicia

Gracias a la vida que me ha dado tanto… ¿Quién puede otorgarlo todo? ¿Quién puede realizar lo imposible? ¿Quién puede superar los límites y las fronteras para obtener los objetivos ansiados? Solamente la Vida. El video elaborado con las imágenes y las voces de los jóvenes que nacieron hace 25 años, cuando se realizó el peor atentado terrorista que sufrió la República Argentina, es el mejor homenaje a quienes se les arrebató el don más preciado e irrenunciable que cualquier criatura posee: el derecho a la vida. La sangre nueva y vital corre por sus cuerpos y con ella retornan los sueños de los que alguna vez tuvieron sus edades. Benditos sean los retoños que hacen de la desesperanza de los violentos, amantes de la muerte, un absurdo vano y sin porvenir. Cuando la impunidad se aferra a la tierra, como una raíz parásita, corrompe a las instituciones, instituye el principio del fin del poder judicial y produce el descreimiento de los ciudadanos que por impotencia caen en la inacción. Pero cuando todo falta, surge la resistencia, y la comunidad judeo argentina mucho sabe de ella. El respeto por la vida, la memoria y el convertir un presente funesto en un futuro halagüeño está grabado a fuego en sus ADN. Por eso no olvidamos el pasado pero acudimos al llamado del presente. Seguiremos pidiendo justicia con las nuevas voces de quienes nacieron hace 25 años. Las que fueron víctimas hoy son el fruto de un árbol que madura cada año como la demostración del eterno retorno de quienes comprenden la importancia de ser y permanecer.

Felisa Aurascoff

DNI 6.433.039

Precios argentinos

Las estadísticas demuestran de manera indubitable que la demanda de los famosos alfajores fabricados en Mar del Plata es muy superior en la República Argentina que en España. Una cadena de supermercados de origen francés tiene en sus góndolas de Buenos Aires y de Madrid las mismas cajas de 12 unidades de tales alfajores con precios notoriamente diferentes. El precio en Buenos Aires es de alrededor de 11.00 euros mientras que en Madrid es de 8.50 euros, o sea una diferencia de aproximadamente un 30 por ciento. Prima facie sería dable inferir que ello confirmaría la validez de la ley de la oferta y la demanda, principio básico sobre el que se basa una economía de mercado, pero dejando de lado los aspectos teóricos de la misma y considerando, entre otros factores, los mayores costos que produce el transporte del producto al exterior deberíamos concluir en que es una irracionalidad absoluta, como muchas de las que observamos a diario en el manejo empresarial en nuestro país en beneficio de sus bolsillos y en detrimento del de los consumidores, salvo que alguien le encuentre otra razón concreta que fundamente esta disparidad de precios.

Oscar E. García