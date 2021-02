Ser protagonista, no víctima

No hay dudas de que la pandemia profundizó la crisis socioeconómica. Ahora bien, como actores sociales, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos con esto o buscamos un cambio? Mucha gente siempre tiene excusas para justificar los problemas del país: el aumento del dólar, la inflación, la falta de trabajo, el gobierno, el cambio de gobierno; ahora el coronavirus ¿Y el protagonismo? ¿Para cuándo? La culpa siempre es de los agentes externos, eso supone que estamos en decadencia, que no tenemos soluciones. Hace décadas que escucho el mismo discurso, porque es más fácil esperar cambios externos que hacer cosas uno mismo para mejorar nuestra vida. A numerosas personas les resulta más sencillo ser víctima que protagonista. Prefieren la queja a ser creadoras de su destino ¿Acaso no es verdad que el futuro dependerá de lo que hagamos en el presente? Entonces, por qué no buscar uno mismo salir de la crisis y pensar en cambios que permitan ver otra realidad, más allá de la pésima situación general del país.