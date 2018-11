¿Sentencia previsional o pena capital?

Ahora se está evaluando si se le va a dar o no algún "bono" como al resto, según decreto presidencial. Es decir, como siempre, los jubilados, tipo como "si queda algo", pero, claro, olvidándose nuestros señores gobernantes, actuales y pasados, que cada vez que hizo falta echar mano a los fondos previsionales no titubearon ni un segundo en hacerlo. No lo estuvieron "evaluando", ¿no? ¡Claro que sabemos que los aportes actuales no alcanzan para cubrir todos los gastos sociales! Que no son sólo los sueldos que genuinamente les corresponde a los jubilados aportantes, es decir a todos los que durante no menos de 30 años pusieron de sus ingresos peso sobre peso, y todos los meses, es decir de su bolsillo, al sistema previsional, sino que hay millones de argentinos que cobran sueldos o ingresos subsidiados. Jubilados que, cabeza gacha, soportaron que les usaran el capital aportado para toda clase de fines, y como si fuera poco que se les eche siempre en cara nuestros haberes jubilatorios como si fuera una "gauchada" o un favor que el Estado nos hace, y no una deuda que el Estado tiene. Y como toda deuda hay que pagarla. Y si no les alcanza con los aportes de los actuales aportantes, señores, lo tendrán que sacar de Tesorería del Banco Central, de la Afip, del IVA, o de donde les parezca, o apliquen un impuesto al respecto, especialmente a los altos ingresos de funcionarios tanto del Estado (nacional, provincial, y municipal), como de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).

Raúl Ermoli