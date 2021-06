Señor intendente, ¿y las cloacas?

Me dirijo a usted por este prestigioso medio para informarle que deberá tomar cartas en el asunto en lo que le explicaré. Soy jubilada que cobra la mínima, pasaron las cloacas por nuestra calle, Laprida al 5700, y aunque no puedo ni podré hacer la conexión me vino una factura de $ 2.800 con una exención de cargo fijo de $ 189, que supongo es la bonificación de jubilado. Dígame usted qué hacemos los jubilados con esta gran cantidad de dinero que cobramos, cómo podemos sobrevivir pagando todos los impuestos ya que somos los primeros en pagar los impuestos y servicios, pagar algunos medicamentos que Pami no nos cubre totalmente y comer. Creo que es hora de que alguien se ocupe de nosotros y no miren al costado, porque somos los que hemos trabajado, pagado siempre los impuestos y los aportes para poder con nuestras jubilaciones tratar de vivir un poco mejor lo que nos resta de nuestras vidas. Los jubilados se lo agradecerán si toma cartas en este espinoso asunto.